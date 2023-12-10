華友聯衛武營舉辦耶誕點燈 增添幸福佳節氣氛

華友聯（1436）集團10日晚間在衛武營國家藝術文化中心北廣場，搭起一棵近10米高的聖誕樹，舉辦「聖誕馬戲嘉年華」聖誕樹點燈儀式，由華友聯董事長陸炤廷主持，為幸福耶誕增添熱鬧佳節氛圍。

陸炤廷表示，華友聯長期深耕高雄及台南的房地產市場，尤其歲末補漆及家族活動是每年度經典盛事，今年歲末補漆「大明星到你家」邀請郭彥均擔任補漆大使，和HITO一同前往住戶家體驗華友聯溫馨情，家族活動更移到壽山動物園盛大舉行，活動抽出多樣好禮，也舉辦延續活動「創意著色比賽」，讓小朋友在創作中，探索大自然，埋下對永續環境的關懷種子，實踐綠色環保，一同為「永續建築美好生活」揭開序幕。

華友聯獨家贊助衛武營主辦的音樂芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩首部曲》節目，為落實美好生活的精神，明年1月更為住戶敲下藝術專場─馬戲之門《巴哈嘎!不可!不可!》邀請住戶們到衛武營玩樂藝術，結合音樂、舞蹈、馬戲、傳統戲曲四大類型培養住戶對於表演藝術美學的感受力。

除了北廣場的聖誕點燈活動及藝文表演，華友聯於12月23日、24日在衛武營黃昏市集設有服務攤位，邀請住戶一起來逛市集感受聖誕氛圍，也把永續建築美好生活的概念藉由展出推廣，現場民眾排隊索取可愛的造型棉花糖，住戶出示「華友聯Family」APP還可獲得華友聯吉祥物Hito造型的可分解「再生環保木漿海綿」，讓住戶在居家清潔的同時也兼具環保概念。

從12月起到明年1月，衛武營與華友聯攜手各項活動，讓大眾不僅歡樂過聖誕，還一起幸福到跨年，也在過節的歡樂氣氛中，讓大眾感受生活的美好。 華友聯在衛武營舉辦耶誕點燈，增添幸福佳節氣氛。華友聯提供 華友聯在衛武營舉辦耶誕點燈，增添幸福佳節氣氛。華友聯提供

商品推薦