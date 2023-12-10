超商熱戰 搶百億冒煙商機

超商冬季以往營運骨幹為關東煮，為熱食自助區的億元小金雞之一，不過關東煮近期「開始變形」，超商四雄今年各自出招，搶近百億熱食冒煙商機。

統一超旗下7-ELEVEN去年起推出滷味，成長兩成；全家今年冬天推出南洋酸辣燙，10月僅40家門市，12月已推至500間門市；萊爾富推微波即食關東煮；OKmart啟動新型態鮮食販售「OKCOOK」，降低報廢率達九成。

7-11指出，入冬後為搶冒煙商機，熱食自助區在辦公、交通轉運、學區、醫院等商圈門市，導入滷味、麻辣燙、關東煮等，全台已超過5,000店導入熱食結構。看好熱食自助區在秋冬時節深受消費者喜愛，且入冬後熱食相關類別銷售表現可較前一季成長超過兩成。

全家表示，因應消費者熱食需求，位於熟食區的關東煮機台夏季以「蒸新鮮」推出蒸玉米、蒸花生，因應冬季溫降消費者品嚐熱食需求，今年入冬時期推出「南洋酸辣燙」料理，在溫降時節搶攻暖呼呼湯物商機，首波於40店搶先開賣。

全家觀察開賣一個月以來，以醫院、幹道及觀光商圈型店舖販售狀況最佳，帶動整體熟食區業績成長一成，今年12月底將擴大導入超過全台200間店舖販售，也將持續增加蛋品、菇類及蔬菜等多樣食材。

萊爾富近年來以具有穩定客流的商辦或工業區門市或24小時營業的店舖，視商圈販售關東煮；沒有關東煮機台的門市，則提供微波即食的關東煮商品。

OKmart於2018年起針對不同類型商圈，啟動新型態鮮食販售「OKCOOK 」，販售現煮關東煮、麵、粥品。

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