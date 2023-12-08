全台最美親子飯店新悦花園酒店 前進阿里山偏鄉獻愛心

蟬聯四年全台最美親子飯店－新悦花園酒店，年年前進阿里山偏鄉小學獻愛心，今年將於12月15日盛大舉辦「2023新悦在嘉．助愛偏鄉小學」公益音樂會活動，助愛對象為阿里山國民中小學及阿里山來吉國小等兩所偏鄉小學。

新悦花園酒店每年推出公益住房專案，每間提撥600元經費關懷偏鄉孩童，期望縮短城鄉差距，今年公益住房專案，共募集到24萬元，用於提升阿里山國民中小學的教學設備。

而阿里山來吉國小透過教育部教儲戶系統，由新悦花園酒店協助推廣，成功募集到10萬元，讓來吉國小能夠代表台灣，前往奧地利參加國際陶笛音樂節。

同時首度邀請榮獲多次「全日本高校吹奏樂大賽」金賞殊榮的千葉縣習志野高校管樂團快閃嘉義新悦演出，以音符揮灑青春的活力，為此次公益活動增添更溫暖色彩。

睽違5年，日本千葉縣習志野高校管樂團再次來台參加嘉義市國際管樂節，在日本堪稱明星級的樂隊，習志野高校管樂團得知此次的公益活動，非常開心能受邀參與，為助愛偏鄉小學的公益活動盡一份心力，也歡迎大家能夠搶先踩街，至嘉義新悦欣賞演出習志野高校管樂團的震撼演出。

阿里山國民中小學前身為香林國中，因學生數不足而面臨廢校，為解決阿里山學童求學不易的問題，將原有的樂野國小改建為阿里山國民中小學，讓孩童不必離鄉背井到山下念書。

新悦花園酒店以提升該校教學設備為目標，讓孩童能在設備充裕的環境下安心就學。

另一間塔山下永遠的燈塔學校來吉國小，是阿里山鄉的山豬學校，為傳承鄒族的文化，校內邀請部落長者教導學生鄒族文化，校長以陶笛融合鄒族傳統歌謠及舞蹈，為鄒族既有的歌謠文化延伸更多不同的元素，2025年更是受邀至奧地利參加國際陶笛音樂節，希望能讓更多人瞭解台灣原住民不一樣的特色。

此次公益活動，更是邀請嘉義後湖晨光智能發展中心的孩子們一同參與，「施比受更有福」是晨光老師們所堅持的目標，讓孩子們能受到完整的療育，藉此回歸教育主流，並反饋於社會中。

新悦希望不僅只由自身開始，而是能從嘉義後湖社區出發，甚至是發展成嘉義的常態活動，讓更多人也能感受到專屬嘉義的溫暖。

一連串公益活動，也帶出新悦花園酒店拚觀光更拚ESG導入的理念，不僅要當旅客心中最美親子飯店，也要拋磚引玉邀請嘉義各大企業一起來響應這個富有意義的活動，期許要成為每年把愛傳出去的最美飯店。 新悦邁入第五年捐贈偏鄉小學公益活動，圖為2022年公益捐贈小學十字國小。業者提供 今年捐贈學校之一的阿里山國民中小學，透過捐贈教學設備讓學生能安心就學。業者提供

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