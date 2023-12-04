知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特賣會，近期該店再度空租，目前開價每月60萬元求租，換算一坪約1.5萬元。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案立地位置佳，又具有三角窗廣告效益，一向是東區重要指標店面，若以目前區域租金介於1.2萬至1.5萬堪稱合理，不過該店室內面積小，規劃難度高，對業主來說是一大挑戰。

黃獻寬認為，雖然新光三越進駐東區，但目前效益還沒有非常明顯，不過現在有大巨蛋加入，未來東區是否會出現質變，值得觀察與留意。

劉媽媽的東區三角窗店面，位於復興南路、忠孝東路轉角，據當地房仲透露，先前景氣不好，該店出租給短期特賣會一個月約17~19萬，但根據591招租廣告，目前該店訴求忠孝SOGO三角店王，每月租金開價60萬元。

大家房屋企研室執行總監郎美囡表示，疫情過後，東區人潮略有回溫，但和以往相比，仍相差甚多。近期屋主應是看到新光三越進駐，大巨蛋啟用等議題，認為商圈有望恢復往年榮景，因此開出一坪1.5萬元，希望大型品牌進駐。

她表示，東區由於人潮大不如前， 品牌業者把店面租金當行銷費用的時代已經過去了，現在多要求「實打實」的收入，此店面使用面積包含騎樓，室內空間使用效率稍弱，求租仍有一定挑戰。 東區示意圖／記者游智文攝影

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