知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租
知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特賣會，近期該店再度空租，目前開價每月60萬元求租，換算一坪約1.5萬元。
住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案立地位置佳，又具有三角窗廣告效益，一向是東區重要指標店面，若以目前區域租金介於1.2萬至1.5萬堪稱合理，不過該店室內面積小，規劃難度高，對業主來說是一大挑戰。
黃獻寬認為，雖然新光三越進駐東區，但目前效益還沒有非常明顯，不過現在有大巨蛋加入，未來東區是否會出現質變，值得觀察與留意。
劉媽媽的東區三角窗店面，位於復興南路、忠孝東路轉角，據當地房仲透露，先前景氣不好，該店出租給短期特賣會一個月約17~19萬，但根據591招租廣告，目前該店訴求忠孝SOGO三角店王，每月租金開價60萬元。
大家房屋企研室執行總監郎美囡表示，疫情過後，東區人潮略有回溫，但和以往相比，仍相差甚多。近期屋主應是看到新光三越進駐，大巨蛋啟用等議題，認為商圈有望恢復往年榮景，因此開出一坪1.5萬元，希望大型品牌進駐。
她表示，東區由於人潮大不如前， 品牌業者把店面租金當行銷費用的時代已經過去了，現在多要求「實打實」的收入，此店面使用面積包含騎樓，室內空間使用效率稍弱，求租仍有一定挑戰。
▪ 知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租
▪ 台灣建商怎麼沒爆炸？ 專家：央行不愧是超級Ａ
▪ 4間有1間！老屋交易夯三主因 「貸款變容易了」
▪ 房價、物價飆升！ 2023年房市代表字不意外是「漲」
▪ 2023平均地權對戰新青安 房仲：明年這產品難銷
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言