快訊

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

電動車也有令人意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，近期該店再度空租，目前開價每月60萬元求租，換算一坪約1.5萬元。圖／取自Google地圖
知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，近期該店再度空租，目前開價每月60萬元求租，換算一坪約1.5萬元。圖／取自Google地圖

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特賣會，近期該店再度空租，目前開價每月60萬元求租，換算一坪約1.5萬元。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案立地位置佳，又具有三角窗廣告效益，一向是東區重要指標店面，若以目前區域租金介於1.2萬至1.5萬堪稱合理，不過該店室內面積小，規劃難度高，對業主來說是一大挑戰。

黃獻寬認為，雖然新光三越進駐東區，但目前效益還沒有非常明顯，不過現在有大巨蛋加入，未來東區是否會出現質變，值得觀察與留意。

劉媽媽的東區三角窗店面，位於復興南路、忠孝東路轉角，據當地房仲透露，先前景氣不好，該店出租給短期特賣會一個月約17~19萬，但根據591招租廣告，目前該店訴求忠孝SOGO三角店王，每月租金開價60萬元。

大家房屋企研室執行總監郎美囡表示，疫情過後，東區人潮略有回溫，但和以往相比，仍相差甚多。近期屋主應是看到新光三越進駐，大巨蛋啟用等議題，認為商圈有望恢復往年榮景，因此開出一坪1.5萬元，希望大型品牌進駐。

她表示，東區由於人潮大不如前， 品牌業者把店面租金當行銷費用的時代已經過去了，現在多要求「實打實」的收入，此店面使用面積包含騎樓，室內空間使用效率稍弱，求租仍有一定挑戰。

東區示意圖／記者游智文攝影
東區示意圖／記者游智文攝影

店面租金 廣告 新光三越 東區

相關新聞

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

長榮海運（2603）2.4萬TEU「A」型貨櫃生活空間媲美豪華郵輪！長榮海運輪顛覆以往過去對船上及船員生活印象，首先生活...

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

知名投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但隨東區人氣下降，該店不是空置，就是租給特...

紡拓會率30企業參加德國 ISPO Munich 展 接單上看1,600萬美元

全球最大運動暨戶外用品展德國慕尼黑運動用品展ISPO Munich上周圓滿閉幕。此次紡拓會率30家企業組團參展，台灣館成...

長榮布局2.4萬TEU貨櫃輪 衝運能更拚減碳

A型貨櫃為海運業界最大型的貨櫃船之一，長榮已有11艘船陸續投入營運。長榮表示，目前布局的A型貨櫃輪船體皆配備脫硫塔，可使...

竹縣五華工業區轉型升級 禁設半導體廠朝低碳永續邁進

新竹縣超過40年歷史的五華工業區，今天起正式公告轉型升級。新竹縣產業發展處指出，未來五華工業區將朝低碳節能與綠色經濟的永...

台北市商業處攜手15大百貨 2023繽紛耶誕玩台北

台北市商業處結合北市15大百貨體系業者，共同打造逾80處耶誕燈飾，將於即日起至明年1月1日辦理「2023繽紛耶誕玩台北」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。