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新社花海暨台中國際花毯節落幕 向日葵花海成最美印象

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
高達25萬株向日葵花海，營造迎接新光芒意象，也成為最美的印象。記者宋健生/攝影
高達25萬株向日葵花海，營造迎接新光芒意象，也成為最美的印象。記者宋健生/攝影

農業部種苗改良繁殖場2023新社花海暨台中國際花毯節園滿落幕，向日葵花海成最美印象。

新社花海為期23天的活動於今(3)日圓滿閉幕，橫跨4個週休假日。今年主題為「愛你愛山 璀璨重綻」，花海活動展現約29公頃的花海景觀面積，透過高達25萬株向日葵花海，營造迎接新光芒意象，也成為遊客的最美印象。

而結合幸福花園小鎮主題的「台中國際花毯節」，漂浮花都成為萬眾矚目的焦點，加上新社花海特展區三大主題「金門特產」、「青農特展」、「山城農產推廣」等精彩內容，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。

今年新社花海打造全國最大最廣的向日葵花海區，成為民眾最亮麗的拍照主題背景，向日葵的璀璨綻放也象徵疫後新生，迎向未來新的蓬勃朝氣，帶給來訪民眾旅程的好心情，也能感受到滿滿的樂活、悠閒、希望等正面能量。

新社花海自民國95年起舉辦，今年第16屆，主辦單位農業部種苗改良繁殖場為這場盛會齊心同力，呈現最美好的新社花海與民眾共享，讓大家悠遊花海、置身於花團錦簇繁花中，拜訪美景、物產豐收之餘，還能盡情享受在地景觀及特色農特產品、農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。

種苗改良繁殖場表示，雖然新社花海已圓滿落幕，隨著季節交替之際，歡迎安排漫遊大台中周邊山城海線的11大休閒農業區，並透過新社花海品牌效應擴散，推動新社山城在地文化發展，包括東勢新丁粄節和新社九庄媽繞境、梅花、櫻花、梨花、桃花、油桐花季，以及螢火蟲季、高山森林遊樂區等，使遊客更認識孕育花海的故鄉。

種苗改良繁殖場說，民眾不僅可藉由花海活動遊覽周遭，未來更可規劃休閒農業區、在地社區及商圈等相關旅遊行程，全年暢遊、慢活山城。

新社花海閉幕後，即日起將進行園區撤場作業不對外開放，敬請民眾勿再前往參觀，也期待明年以全新的面貌及主題與大家再次相會。

2023農業部種苗改良繁殖場2023新社花海暨台中國際花毯節園滿落幕。記者宋健生/攝影
2023農業部種苗改良繁殖場2023新社花海暨台中國際花毯節園滿落幕。記者宋健生/攝影

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