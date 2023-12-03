經濟選書／權力與科技的迷思

透過網際網路與數位科技，能夠為公民賦權、讓人民有能力反抗獨裁統治，這樣的理想絕非痴人說夢。畢竟加密技術能讓政府無法窺探私人通訊；VPN之類的服務能夠規避網路審查；政府目前還無法解密Tor之類的搜尋引擎（就我們所知），能夠提供更高等級的隱私與安全性。話雖如此，早年對數位民主化的希望卻幾乎破滅，原因是科技界決定將精力投入充滿金錢與權力的領域，那就是政府審查。

因此，科技界選擇走上一條強化數據收集與監控的道路（可說是一條歪路）。儘管運用機器學習大規模處理資料數據的技術相當重要，但政府與企業得以有效監控的真正關鍵，還是在大量資料數據本身。

當AI技術激化政府邁向專制的衝動，就會開啟惡性循環。隨著政府變得更加專制，就更需要用AI追蹤並控制人民，於是進一步推動AI的發展，使其逐漸成為一種完全成熟的監控技術。

舉例來說，自2014年以來，中國地方政府對於臉部辨識與其他類型監控的AI技術需求大幅提高，部分原因就在於當地的政治動盪。政治人物一旦看到當地開始醞釀不滿或出現抗議活動，就會希望強化治安維護與監控。

2010年代後期仍有零星的地方性抗議活動，然而正如本章前文所述，雖然有時還能透過社群媒體串連，但現在已經不太可能再出現大規模、特別是針對中共中央的抗議活動。

到這個時候，AI工具已經被鎮壓者牢牢掌控，而不是抗議者。地方政府得到AI技術的支持，在防阻與鎮壓抗議時更加得心應手。此外，雖然中國從中央到地方都很願意雇用大批警力，但投入更多AI研發資金後，監控與鎮壓抗議者所需人力似乎有所減少。

更引人注意的是，有關中國AI新創企業的數據顯示，政府對監控技術的需求，徹底影響產業後續的創新發展方向。與中國地方政府簽約的AI企業，研發重心都愈來愈轉向臉部辨識與其他追蹤技術。或許正是由於這些誘因，讓中國在臉部辨識等監控技術領域領先全球，但在自然語言處理、語言推理、抽象推理等其他領域則出現落後。

國際專家評斷中國AI研究品質的時候，發現在幾乎所有面向上都明顯不及美國，但仍具備唯一一點優勢：資料數據。

西方基於隱私考量，通常會限制研究者可取得的資料類型，但在中國沒有這些限制，因此中國研究者能取得的資料量大得多。當地方政府在採購和 當中分享大量資料數據時，對AI研發方向的影響尤其明顯。能夠輕易取得大量資料、使用上不受任何限制，再加上政府對監控技術的強烈需求，中國AI新創企業得以測試研發各種用來追蹤、監控、控制公民的強大應用程式。

這裡存在一個監控技術的惡性循環：擁有龐大權力與資金的政府希望壓制異己，因此需要更多AI技術來控制人民；這樣的需求愈強，研究人員就會開發愈多相應的AI技術；壓制人民的AI技術愈成熟，就愈能得到專制（或準備邁向專制）政府的青睞。

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