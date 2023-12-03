國聚建設攜手國家地理雜誌 與六千位跑友守護野生動物
由《國家地理》雜誌中文版、大石國際文化主辦的「野生動物路跑 Run for Wildlife」，今(3)日在水湳經貿中央公園盛大開跑，總計有近6,000名跑者參與，共同守護野生動物。今年活動由深耕台中的品牌建商-國聚建設贊助支持，也是連續二年擔任活動獨家協辦單位。
國聚建設以永續經營的建築品牌為目標，且長期關懷土地人文議題、肩負公益與社會企業責任；從友善建築、友善文化到友善活動，呼應「友善好宅」的初衷理念，更帶領住戶，以行動支持環境生態友善等公益活動，帶頭修復人與土地之間的共好連結關係。
在最適宜路跑的溫度中，近6,000位國聚住戶與民眾響應此次路跑，並特別邀請到台灣桌球教父-莊智淵擔任領跑嘉賓，帶領跑友共創友善的生態環境，為野生保育類動物而跑。
主辨單位提前宣導民眾自帶水壺、水杯，現場亦提供環保杯租借服務，落實活動的本意。
因路跑活動在水湳經貿中央公園舉辦，國聚建設以「蔬中自有黃金屋」概念，獨家推出「草食動物聚樂部」市集，提供多樣化輕食、蔬食餐點，讓跑友們運動後充分補充熱量，現場讚聲不絕，更貼心為國聚住戶設置筋絡按摩區，舒緩運動後肌肉的疲勞。
本屆路跑分為11公里組、5公里組與5公里親子組，路線繞行「台中之肺」擁有多樣化適合生物棲息樹種的水湳經貿中央公園。
主會場設有《國家地理雜誌》主題專區，提供相關資訊與書籍，另有贊助商與動物保育夥伴的攤位、保育看板、超吸睛的黃框及拍照打卡牆，提供跑友更多認識鳳頭蒼鷹、野生動物保育體驗。
壓軸摸彩活動大獎為中國南方航空提供的台北至歐洲往返經濟艙2人同行機票，更為整個活動帶來最高潮。
2003年台中市第一次記錄鳳頭蒼鷹，2005年開始牠們在車水馬龍街道上繁殖，回顧至今，鳳頭蒼鷹在台中市繁殖已快邁入第20年。
從都市常見的保育類野生動物中，選定雄糾氣昂的鳳頭蒼鷹為主題動物，希望能啟發民眾重視他們在都會區的棲地，呼籲民眾在窗戶外側貼上貼紙、減少使用黏鼠板、改善道路設計動物廊道等方式，預防窗殺降低路殺，增強野生動物救傷概念，共同打造野生動物友善城市。
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