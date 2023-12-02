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12月買車搶好康！TOYOTA、NISSAN、FORD等品牌優惠盡出

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
歡慶NISSAN品牌90週年「NISSAN 家值美滿」誠意滿滿。裕日車提供
歡慶NISSAN品牌90週年「NISSAN 家值美滿」誠意滿滿。裕日車提供

搶攻年終獎金換車商機，TOYOTA、NISSAN、FORD及豪華車品牌LEXUS等在2023年度倒數最後一個月優惠盡出。汽車達人就認為，車廠少見在12月底大推優惠，想買車還在觀望的消費者，現在是買車搶好康的好時機。隨著促銷火力全開，業界推估2023年銷售可跨越47萬輛的規模。

TOYOTA十二月購買指定車款就送價值近2萬元的dyson涼暖三合一空氣清淨機，同時再享最60萬元零利率；NISSAN本月購車優惠首年丙式車體險升級乙式、3萬元配件金等；FORD入主New Ford Kuga與Focus指定車型享高額零利率及5年原廠保固，指定車型享現金價優惠試駕Ford全車系周周抽iPhone 15 Pro；豪華車品牌針對熱門車款NX、UX推出高額零利率。

解封後的第一年，國內車市需求依舊「強強滾」，11月國內汽車總市場繳出43,566 輛的成績，月增及年增分別為7.5%、9.8%；累計2023年前十一個月分累積銷售量達到433,826 輛，年增率11.8%；TOYOTA單月銷售衝出1.33萬台，年增率19%、月增率18%。

TOYOTA十二月拚銷售再衝高商用車及乘用車左右開攻，推出「空前獻禮、襲捲全台」TOYOTA2023年累積銷售達突破十萬台，12月繼續衝銷售，購買指定車款就送價值近2萬元的dyson涼暖三合一空氣清淨機，再享最高60萬元零利率。

TOYOTA 歡慶 2023 年累積銷售達突破十萬台，12 月購買指定車款就送 dyson 涼暖三合一空氣清淨機，再享最高 60 萬元零利率。和泰集團提供
TOYOTA 歡慶 2023 年累積銷售達突破十萬台，12 月購買指定車款就送 dyson 涼暖三合一空氣清淨機，再享最高 60 萬元零利率。和泰集團提供

疫情出現許多小額創業，商用車需求增加，TOWNACE十一月衝出1850台好成績，還擠進國內新車熱門銷售前五大，十二月TOYOTA再出招，針對商用車TOWN ACE貨卡TOYOTA TOWN ACE 貨卡歲末大禮包，除了買就送 dyson涼暖三合一空氣清淨機外，再享40 萬零利率優惠。

少見買商用車也有好康可以搶，TOYOTA TOWN ACE 貨卡現在買就送 dyson 涼暖三合一空氣清淨機，再享 40 萬零利率優惠。和泰集團提供
少見買商用車也有好康可以搶，TOYOTA TOWN ACE 貨卡現在買就送 dyson 涼暖三合一空氣清淨機，再享 40 萬零利率優惠。和泰集團提供

裕隆日產汽車歡慶NISSAN品牌90週年，自12月1日起至12月29日止，推出「NISSAN 家值美滿」限時購車優惠專案，凡於活動期間購買NISSAN KICKS及ALL NEW SENTRA，即可享有5大幸福優惠，包含首年丙式車體險升級乙式、3萬元配件金，再加贈「五夠美保修護照」及68無限延長保固，更可搭配「頭款3萬開回家」或「70萬分期0利率」優惠貸款專案。

福特六和12月好評再加碼推出高額零利率優惠方案，消費者於活動期間2023年12月1日至12月29日止，入主New Ford Kuga指定車型即享專屬購車優惠方案，包括最高額100萬零利率與5年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固），再贈知名品牌濕拖清潔機器人。

入主New Ford Focus指定車型可享最高額80萬零利率與五年原廠保固（3年原廠保固+2年加值型延長保固）；全新世代科技美式正宗皮卡The All-New Ford Ranger XLT更推出現金價129.9萬元購車優惠；此外，入主經典美式跑車New Ford Mustang EcoBoost® Premium可享現金價179.9萬；另外，12月到Ford全台展示中心試駕全車系任一車款，即具備iPhone 15 Pro 抽獎資格，周周抽出一位幸運得主。

福特現在入主New Ford Kuga與Focus指定車型享高額0利率及5年原廠保固，The All-New Ford Ranger及New Ford Mustang指定車型享現金價優惠試駕Ford全車系週週抽iPhone 15 Pro。福特提供
福特現在入主New Ford Kuga與Focus指定車型享高額0利率及5年原廠保固，The All-New Ford Ranger及New Ford Mustang指定車型享現金價優惠試駕Ford全車系週週抽iPhone 15 Pro。福特提供

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