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三陽機車11月連冠中斷 仍穩居年度冠軍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

十一月機車掛牌出爐，光陽 34,124 台搶下單月冠軍，市佔39.6% ，三陽 29,942 台，以34.7%居次， 山葉11,180 台市佔13.0% ，gogoro 4,744 台，市佔 5.5% ，總市場 86,275台。

累積至十一月，今年度累計三陽 298,110台，市佔38.5% ， 光陽 233,204台，市佔30.1% ， 山葉 124,988( 16.1% ) ，gogoro 50,676( 6.5% )， 年度總市場774,534台。

三陽公司表示，11月銷售29,942台，相較上個月減少1,742台，月減5.50%，但仍較去年11月增加5,200台，年增率21.02%，市佔率34.7%。

三陽累積1-11月銷售298,110台，較去年同期增加69,876台，年增率30.62%，今年1-11月市佔率達38.5%，持續蟬聯年度銷售第一寶座，其中熱銷車款「國民神車」-迪爵車系已是連續三個月領牌超過1萬台。高價運動車款JET車系平約月銷售約4千台、運動跑旅MMBCU以搶眼外觀與高性能、高實用性的優勢維持月銷售約3千台。

政府汰舊補助新臺幣2,000元即將在今年底結束，三陽配合政策再加碼汰舊優惠3,000元，並推出12/15前購車即享「免等待」保證7日內(工作天)交車服務，讓消費者享有快速交車服務及全年度最高購車優惠，保障消費權益，聰明消費省時又便利。

三陽 消費

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