這家企業很「敢玩」！二度蟬聯幸福企業金獎

第四屆1111人力銀行「幸福企業大賞」，國內最大文創設計旅店品牌承億文旅以「情熱、創意、美學」的品牌核心精神，以及多項創意休假制度等員工福利，二度蟬連飯店旅宿類別中幸福企業金獎的榮譽，成為旅宿業標竿。

承億集團創辦人兼董事長戴俊郎表示，留才、育才、惜才是承億集團最看重的事，除了替夥伴打造良好的職場環境創造幸福感，承億集團也鼓勵員工「放膽去玩」，包括首創創意有薪假、開放員工申請分館調動等，想去哪裡工作就去哪裡，實踐環島工作旅行。

「讓工作遊戲化，只有愛玩的員工，才可以打造好玩的企業。」戴俊郎說，承億集團積極打造更友善的工作環境與福利，亦包含了承億對人才培育的主動積極及用心，從鼓勵員工放膽玩開始，形塑出獨特文化，讓承億像姿態各異的小花，開滿全台灣。

「2023幸褔企業大賞」逾3,200家廠商參與，經由初選、網路票選、秘密客評比等三個階段長達三個月的評選，最終承億文旅在159家旅宿業中脫穎而出，二度蟬聯金獎，是對承億集團長期致力員工職場幸福的最高肯定。

承億集團深耕市場20餘年，以「一館一主題」在全台拓點七間飯店，主打每片土地皆不同，透過人文肌理的觀察，細膩描摹每座城市的獨一無二的樣貌，不追求連鎖旅館百分之百的標準化程序，擺脫傳統管理概念，致力讓每一座旅店汲取在地養分，蘊含著在地風物與細入人心的情感。

而承襲了品牌精神的脈絡，是承億集團敢於放大員工的權限，與首創的創意有薪假制度讓員工放膽去玩，藉此在少了傳統包袱的限制下，可以放手打造心中最「不一樣」的理想旅店，才有了如今集團充滿創意活力，並實踐藝術即生活的美學精神。

「邊遊戲邊孵育」一直是承億集團的經營理念，如旗下的承億文旅有著多種優於業界的特殊休假福利，假別名稱包括「𨑨迌日」、「休耕日」、「美學日」、「有孝日」、「生日假」、「減碳日」等六種創意有薪假。

充滿活力的休假模式，就是要鼓勵員工以自身角度發掘城市的藝術脈動，更積極地感受生活的積累與視野的拓展，讓「敢玩」精神在承億的各個角落實踐，讓自己先懂得玩樂，才能帶給旅人們熱情與活力的信仰價值。

有別於傳統旅店的經營模式，承億集團提供年輕人發揮長才的空間和機會，讓蘊藏長才的員工們有更多機會被看見，「館長擂台賽」開放所有員工報名，遴選出「有企圖心也願意努力做事」的職員爭奪一館之長的職位。

不論職等、性別、年齡或部門，只要任職於承億集團都可報名，深刻寫實了承億跳脫傳統框架的精神，與承億集團對人才培育的主動積極及用心。

而承億集團亦積極縮短職場與育兒的距離，獨創「承億寶寶卡」制度，鼓勵女性員工產後復職，並帶家人共度溫馨的親子時光。凡是在任職期間誕下寶寶，憑「承億寶寶卡」即可享有免費入住承億集團旗下各分館福利。

另外，承億集團業內首創為員工子女主動打造職場友善環境，如成立幼兒專屬的「承億夢獸樂園」，以「共創幼齡寶貝體智開發、共學生活美感教育、共體職場父母需求」為核心精神，成為父母職場上最給力的後盾。

比起升職天花板的限制，承億集團將祝福轉化成幸福，提供給員工在工作與家庭之間取其平衡，讓員工能無後顧之憂工作。 承億集團鼓勵員工放膽去玩，形塑出獨特文化與幸福職場環境。承億集團提供 文創設計旅店龍頭承億文旅，以「情熱、創意、美學」為品牌核心精神。承億集團提供 承億集團成立幼兒專屬「承億夢獸樂園」，為員工子女打造職場友善環境。承億集團提供

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