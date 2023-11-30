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遠東集團耶誕點燈 被問明年景氣？董事長：前2季應該是底定了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東集團今舉行耶誕點燈，邀請駐台使節參與。記者林海／攝影
遠東集團今舉行耶誕點燈，邀請駐台使節參與。記者林海／攝影

遠東集團今舉行耶誕點燈，對於明年景氣，董事長徐旭東表示，也要努力一番，沒那麼容易，但他相信氣氛是在，大家都希望明年會好，但前兩季應該是底定了，就看第三、第四季。

而總統大選將至，徐旭東則說，三組參選人都不錯，但距離選舉還有42天，大家都很努力。至於首先要處理的經濟問題為何？徐旭東則表示，完全就看組織能力、團隊、閣員等。

徐旭東說，現在就是要增加出口，增加營收，降低負債在過程中，如果要多負債刺激經濟，也不使不可以，房地產也需要幫助，「我們的問題都可以解決，大家要努力、合作。」

徐旭東 遠東集團

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