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桃園仙草嘉年華 台塑楊梅生態農場推花海有機體驗

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
來到台塑楊梅有機生態農場，千萬別錯過的拍照打卡景點「波斯菊花海」。台塑提供／照
來到台塑楊梅有機生態農場，千萬別錯過的拍照打卡景點「波斯菊花海」。台塑提供／照

一年一度的仙草嘉年華自11月25日起在楊梅休閒農業區盛大登場，同樣位在桃園楊梅區的台塑楊梅有機生態農場，同步推出「仙有機，才有趣」系列活動，邀請民眾用五感體驗與眾不同的有機生態之旅。台塑楊梅有機生態農場表示，將於12月2日準備豐富的限定活動，並於楊梅車站安排接駁車往返，就等著遊客們前來一探究竟，保證收穫滿載。

結合仙草嘉年華活動，楊梅農場特別安排趣味闖關遊戲，只要領取闖關卡並出示打卡畫面，就可以憑環保杯免費體驗「仙」味，兌換農場限定檸檬仙草茶一杯，完成闖關後還能參加摸彩活動。現場提供自費的農場體驗活動，可以餵食咕咕雞，參加即獲得有機雞蛋一盒，也可在溫室裡採摘有機蔬菜，將有機健康帶回家。

此外，還有多項DIY手作課程，有植物染束口袋，結合農場裡大自然的色彩，既獨特又環保；還可運用農場內遍地的松毬果，彩繪裝飾自己專屬的耶誕樹。最後，喜歡拍照打卡千萬別錯過農場的波斯菊花海，歡迎盡情連拍，現場還有小朋友的最愛－限量造型氣球贈送，歡迎親子家庭到場來玩，活動後意猶未盡的話，攤開野餐墊席地而坐，隨著農場邀請的樂手歌聲一起搖擺，在有機的環境裡療癒身心靈。

台塑楊梅有機生態農場占地39公頃、幅員遼闊，其內保留大面積的原始樹林，且秉持著友善土地的精神，不噴灑農藥與化學肥料，因此農場內生態豐富、環境優美。

民眾可以自費體驗餵食咕咕雞，還可獲得有機雞蛋一盒。台塑提供／照
民眾可以自費體驗餵食咕咕雞，還可獲得有機雞蛋一盒。台塑提供／照
結合農場裡大自然的色彩，DIY手作課程－製作植物染束口袋。台塑提供／照
結合農場裡大自然的色彩，DIY手作課程－製作植物染束口袋。台塑提供／照

生態 台塑 環保

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