原物料價格向下修正 燁聯12月內銷盤價下跌3500元

不銹鋼上游廠燁聯（9957）29日開出12月盤價，內銷300系每公噸跌3500元，外銷跌100美元。

燁聯表示，12月新價304不銹鋼每公噸下跌3,500元，430系列平盤，316L產品附價每公噸跌4,000元。外銷方面304產品跌100美元，430產品平盤，316L產品附價下修120美元。

燁聯表示，全球經濟景氣復甦力道緩慢，近期不銹鋼主要生產原物料價格向下修正。惟終端用戶已於先前調節庫存，近期回補庫存意願逐漸提高，顯現鋼市已有谷底反彈的跡象。

燁聯進一步表示，雖然鋼廠面臨成本壓力，基於市場及成本變化考量，並兼顧客戶接單競爭力，燁聯決定內、外銷各項產品售價進行如前述調整。

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