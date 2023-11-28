新竹SOGO周年慶30日壓軸登場 挑戰28.8億元業績目標

全台壓軸新竹SOGO週年慶將在11月30日(四)-12月11日(一)重磅登場，今(28)日舉辦誓師大會，陳秋芬店長穿上LINE FRIENDS T恤帶隊打氣，齊心高喊業績狂飆，為即將登場的周年慶激勵士氣，要挑戰12天業績28.8億元目標。

新竹SOGO前三季斥資千萬改裝，引進40家新品牌，打造桃竹苗區彩妝香氛殿堂、戶外用品旗艦區，今年周年慶出手誠意十足，主打免出國享匯差，優惠力道強勁，要讓消費者省去比價時間，首日秒殺必搶像是SK-II青春露面膜超值組，買一瓶青春露再送五片面膜和攜帶版化妝水價值10,025元，優惠價6,210元6折入手；雅詩蘭黛小棕瓶修護組買一送一5折優惠價4,350元；新竹獨家男款AIR JORDAN 1 MID運動鞋6折優惠價2,790元；JOHNSON健身器材福利品5折起。

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看準桃竹苗區高消費力，祭出全館累計6,000元送600元抵用券，珠寶、名品、大家電單筆滿萬送1,000元抵用券、黃金單筆50萬最高12%回饋；SOGO APP會員即日起至12月11日可於APP上免費領周年慶200元電子折價券、11月30日(四)-12月3日(日)滿6,000元送100元餐廳抵用券，要讓民眾回饋拿好拿滿。

引起熱烈討論的LINE FRIENDS來店禮，尤其是分隔玻璃保鮮盒、軟式大尺寸硅藻土墊、側背手提兩用包、造型零錢包，超多網友已經蓄勢待發準備搶換，還有一款ROOTS摺疊收納箱，深綠色摺疊外殼配上木紋隔板桌，質感突破天際，更特別加碼12月2日(六)-12月3日(日)兌換送Roots品牌 66折價券。

強化會員專屬優惠，業者推出多樣好禮，Beauty、Sports會員消費滿2,000元12月1日(五)可換Plantur21營養咖啡因頭皮護理精華露；12月4日(一)-12月5日(二)ThanQ會員消費滿1,500元可換BABY小方巾+兒童跳繩；周年慶期間LINE、FB粉絲可憑不限消費金額兌換文森先生深呼吸洗卸凝露或家能淨廚房去油慕斯；於yoxi APP輸入新竹SOGO周年慶可換200元搭車金；11月30日(四)-12月6日(三)SOGO會員消費滿500元可換城市記帳70顆鑽石。 新竹SOGO前三季斥資千萬改裝，引進40家新品牌，打造桃竹苗區彩妝香氛殿堂。業者／提供 新竹SOGO今（28）日舉辦誓師大會，陳秋芬店長穿上LINE FRIENDS T恤帶隊打氣，挑戰12天業績28.8億元目標。業者／提供

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