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台灣航太產業A-Team 4.0聯盟推動精實體質提升競爭 攜手搶國際大單

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」今日(11/28)舉行第四次會員大會。業者提供
「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」今日(11/28)舉行第四次會員大會。業者提供

「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」於今(28)日在翔園文旅舉行第四次會員大會及第十二次推動委員會，漢翔（2634）要以母雞帶小雞精神，帶領國內廠商拿下國際航空大單，全力拚國內航空產業競爭力提升，供應鏈朝向智慧製造、精實管理邁進。

擔任「A-Team 4.0聯盟」會長也是漢翔董事長胡開宏表示，聯盟的目的，就是帶領國內廠商拿下國際航空大單，因此聯盟持續推動精實、智慧製造、節能減碳及資安聯防，以提高國內航空產業競爭力。以漢翔為例，今年前10個月營收已超越去年全年新台幣302億元的營收，達326億，EPS達2.08元，今年營收可望創下公司上市以來的新高。

隨著勇鷹號高教機邁入交機高峰期，漢翔也繼續擔任領頭羊，與聯盟會員攜手爭取新式初教機及下一代戰機的開發機會，持續推動政府的國機國造政策，串起產業鏈，累積實力，帶動產業整體的發展，成為全球航太重要供應鏈。

胡開宏進一步指出，國際航空產業雖已進入後疫情時代，但仍存在著供應鏈中斷和經濟不確定性的挑戰，儘管如此，波音及空中巴士皆預測未來20年需要超過40,000架新機，且分別在巴黎航展及杜拜航展接單653架及932架，全球航空產業將穩定成長，未來可促進國內民機相關機體、發動機訂單增加。

再從軍機業務來看，勇鷹號高教機明年交機18架，進入量產高峰，各項維修業務持續維持量能，長期將投入新式初教機的發展，可延續勇鷹號高教機的量能與人才，滿足空軍訓練任務的需求，為提高新式初教機國內自製率，擴大國內商機，新式初教機釋出84項待開發品項，歡迎具有相關系統開發能力的會員踴躍加入國機國造的行列，爭取新業務的機會。

受新冠疫情影響，距前次會員大會已時隔三年，三年期間，聯盟運作依然不停歇，各方面皆有亮眼成果，精實體質部分，今年有三家會員，漢翔、中鋼及中國砂輪參加中衛中心主辦的全國團結圈競賽；在提高企業資訊安全意識方面，聯盟於去年徵集13家會員，參加數位部產業署產業資安強化推動計畫(SIG)。

今天的會中由中衛中心研發長葉神丑進行「供應鏈韌性轉型」專題演講及「以大帶小製造業，低碳及智慧化升級轉型補助」說明；A-Team 4.0 聯盟事務局局長金懷生進行2023年工作報告；漢翔資訊處處長方一定、資訊工程師王榮祥分別提報「供應鏈資安防護與趨勢」、「漢翔智慧製造與數位x ESG雙軸轉型能量分享」，另現場安排展示COBOT塗膠、積層製造零件等項目。

「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」會長胡開宏表示，聯盟將持續推動，與成員攜手前行。業者提供
「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」會長胡開宏表示，聯盟將持續推動，與成員攜手前行。業者提供
「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」今日(11/28)舉行第十二次推動委員會。業者提供
「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」今日(11/28)舉行第十二次推動委員會。業者提供

漢翔 高教

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