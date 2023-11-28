Outlet霸主華泰名品城明年挑戰130億元 第二家據點有望位於南部
Outlet兩強爭霸，華泰名品城（GLORIA OUTLETS）去年擠入百億俱樂部，營收達103億元，穩坐霸主地位；今年營收挑戰120億元，成長16%，完全不受出國潮影響。明年目標上看130億元，將有三大動能，首先是運動品牌將擴大一倍以上面積，並計畫引進兩至三個精品大咖，也進駐「有量又有價」年輕品牌。
華泰名品城董事長梁曙凡表示，第二家Outlet目前正洽談中，地點應會位於南部，明年案子可望明朗化，不會複製桃園模式，但一定需距離正價百貨30至40公里以上，周邊人口需有200萬人。
另一強則是日本三井Outlet，在台展店迅速，現共有三個據點，包括林口、台中港和台南，合計營收規模超過170億元，拉出單店來看，最強為林口Outlet，營收約70多億元，目前正拓展二期中，預計明年開出。
第三家來勢洶洶，為新光三越去年開出的「SKM Park Outlets高雄草衙」。本月13日起加入新光三越會員陣容，等於skm points首跨出新光三越百貨場域，串連SKM Park。該店總經理孫紹堃表示，目前會員數12萬人，消費佔比三成，明年上半年有望讓占比提升至五成，除了點數可互通外，也能讓母公司補足娛樂業態。
華泰名品城因擁有28個全台Outlet獨家品牌搶客，精品占一半以上，加上國際精品大咖包括Gucci、Prada、Balenciaga、Celine、Loewe，都是「全台只開一家Outlet，別無分號」，精品陣容齊全，也讓華泰名品城坐穩Outlet霸主地位。
三招衝營收
梁曙凡表示，今年營收維持百億規模，上看120億元，即使出國潮，依然維持雙位數成長，受惠於國際旅客增加，其中新加坡客人佔比最高，有近三倍成長、馬來西亞客人也多了一倍，再來是泰國以及越南，推測可能是先前推廣南向政策。新馬客人購買精品為主，泰國為運動用品，因台灣價格實惠，也比對方國家來得便宜。
明年華泰名品城將出三招，讓營收衝上130億元。首先是部分運動品牌，以往都是標準坪數200坪，疫情後開始希望面積擴大一倍以上，達500坪；因運動商品為工廠直接量產，屬於高庫存產業，希望透過Outlet清庫存。擴大面積也讓業績成長兩至三成。
明年也計畫引進兩至三個精品大咖。梁曙凡說，因疫情期間，國際品牌高層都無法來台，今年解封後努力洽談精品中，明年有機會出現新品牌。
另外，持續調配進駐「有量又有價」年輕品牌。如近期進駐的「MLB」為韓國知名潮流服飾品牌，將美國職棒大聯盟的元素重新詮釋；以及從網拍起家服飾品牌AIR SPACE；韓國高爾夫球品牌CASTELBAJAC等。
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