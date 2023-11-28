桃園楊梅7千坪大型工業廠房土地標售 底價9.5億元

仲量聯行今（28）日表示，受業主獨家委託公開標售「桃園市楊梅區瑞湖段工業廠房土地」，基地面積共7,535.07坪，使用分區為一般農業區丁種建築用地，標售底價為9.5億元，將於12月28日開標。

仲量聯行指出，該案位於桃園楊梅區，車行8分鐘可達幼獅工業區，10分鐘至國道一號楊梅交流道，交通極為便利，為桃園地區少見超過7千坪大型工業土地釋出，優質挑高廠房，可供不同工業領域客戶使用。

根據仲量聯行市場研究報告，近年來台灣工業土地與廠房自用需求持續走揚，過往桃園工業地產交易以北桃園為主，近兩年因供給有限及土地價格上漲等因素，企業轉往楊梅購地設廠。

舉例來說，近期企業在桃園楊梅區購置的土地或廠房就有日月光（3711）子公司台灣福雷電子以5.5億元購置近5,000坪廠房，麗嬰國際以4.3億元購置2,700坪土地；2022年則有統一企業（1216）10.3億元買下7,000坪工業土地，設置倉儲物流園區；外資倉儲物流集團立行倉儲則陸續投資61億元購置近2.6萬坪土地，作為台灣物流事業的投資。

楊梅工業區土地單價從三年前的每坪12到15萬上漲到至今超過每坪25萬元，仲量聯行指出，楊梅為通往竹科的中繼點，在北桃園、新竹周邊工業土地稀缺下，工業地持續獲投資人青睞，已形成桃園新興工業廊帶。此次標售基地為桃園地區少見超過7千坪大型工業土地釋出，不論是物流或製造業皆為相當合適。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，目前工業土地稀缺，業主因企業策略調整，以合理市場價格出售，對於希望進一步擴展業務或投資於台灣工業市場的機構和個人來說是一個難得的機會，此外，絕佳的位置、良好的基礎設施和穩定的工業市場趨勢都將為投資者帶來更大的回報。

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