快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

桃園楊梅7千坪大型工業廠房土地標售 底價9.5億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
桃園市楊梅區瑞湖段工業廠房土地。圖／仲量聯行提供
桃園市楊梅區瑞湖段工業廠房土地。圖／仲量聯行提供

仲量聯行今（28）日表示，受業主獨家委託公開標售「桃園市楊梅區瑞湖段工業廠房土地」，基地面積共7,535.07坪，使用分區為一般農業區丁種建築用地，標售底價為9.5億元，將於12月28日開標。

仲量聯行指出，該案位於桃園楊梅區，車行8分鐘可達幼獅工業區，10分鐘至國道一號楊梅交流道，交通極為便利，為桃園地區少見超過7千坪大型工業土地釋出，優質挑高廠房，可供不同工業領域客戶使用。

根據仲量聯行市場研究報告，近年來台灣工業土地與廠房自用需求持續走揚，過往桃園工業地產交易以北桃園為主，近兩年因供給有限及土地價格上漲等因素，企業轉往楊梅購地設廠。

舉例來說，近期企業在桃園楊梅區購置的土地或廠房就有日月光（3711）子公司台灣福雷電子以5.5億元購置近5,000坪廠房，麗嬰國際以4.3億元購置2,700坪土地；2022年則有統一企業（1216）10.3億元買下7,000坪工業土地，設置倉儲物流園區；外資倉儲物流集團立行倉儲則陸續投資61億元購置近2.6萬坪土地，作為台灣物流事業的投資。

楊梅工業區土地單價從三年前的每坪12到15萬上漲到至今超過每坪25萬元，仲量聯行指出，楊梅為通往竹科的中繼點，在北桃園、新竹周邊工業土地稀缺下，工業地持續獲投資人青睞，已形成桃園新興工業廊帶。此次標售基地為桃園地區少見超過7千坪大型工業土地釋出，不論是物流或製造業皆為相當合適。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，目前工業土地稀缺，業主因企業策略調整，以合理市場價格出售，對於希望進一步擴展業務或投資於台灣工業市場的機構和個人來說是一個難得的機會，此外，絕佳的位置、良好的基礎設施和穩定的工業市場趨勢都將為投資者帶來更大的回報。

相關新聞

台泥擴大投資土耳其、葡萄牙 佈局全球最低碳水泥

台泥（1101）企業團持續擴大全球化綠色佈局，昨（27）日晚間宣布攜手土耳其OYAK集團，將以新台幣最高約266億元，擴...

今年壽險、建商獵地獵樓縮手 明年瞄準兩大重點布局

商用不動產兩大主力壽險業、建商，今年投資動能熄火。據信義全球資產統計，今年前11月壽險業及建商購置商用不動產及土地交易量...

北港盛事！第12屆媽祖盃馬拉松攜手55688 打造祈福專車

第12屆北港媽祖盃馬拉松Mother Marathon將於12月2日開跑，預估將會吸引超過1萬人參加這場北港地區的年度盛...

貨櫃航運業榮景 急轉直下

消費者正摩拳擦掌，準備在年終購物旺季大買最新型的進口家電、電子產品，以及最時尚的服飾之際，不妨也同情一下承載這些產品的海運業者未來幾年恐怕都不易賺錢的處境。

商研院董座許添財率團 33家企業考察日本大健康產業

商研院董事長許添財本週親自率領約33位中小企業團員籌組「日本大健康考察團」，前往日本東京展開一連五天健康照護產業參訪行程...

桃園楊梅7千坪大型工業地標售 底價9.5億元

桃園市楊梅區瑞湖段工業廠房土地今公開標售，仲量聯行表示，基地面積7,535坪，使用分區為一般農業區丁種建築用地，車行8分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。