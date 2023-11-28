永瑞實業組廢食用油跨境聯盟 催出SAF永續航空燃油料源

COP28馬上於杜拜登場，今年大會定調石油減產，以永續新能源作為替代品。淨零碳排迫在眉睫，聯合國及歐盟規定航空業添加SAF政策將於2025年正式上路，強制混摻SAF永續航空燃油減碳88%，永瑞實業抓緊國際脈動提前於2024年開打亞洲盃，跨境整合回收廢食用油 (Used Cooking Oil；UCO)，打造全球低碳UCO循環經濟生態圈。

同時，為響應政府「淨零碳排」政策，永瑞實業憑藉獨步全球佈局逾40國的發明專利技術，成功轉型為新能源(SAF)之綠色科技服務公司並將啟動2024年亞洲盃元年，首波將與韓國及沙烏地阿拉伯攜手打造「SAF原料共和國」，今天簽訂MOU共同宣示廢食用油回收跨境整合，成為SAF永續航空燃油的穩定原料供應聯盟。

永瑞實業長期致力於ESG廢食用油回收已近十年，五年前轉型成為新能源之綠色科技服務公司，創辦人林修安董事長表示：「未來永瑞實業DGM將透過此智能設備及系統，將「城市油田--UCO Bank」覆蓋到全世界各國，真正做到「轉廢為寶」，不僅廢棄物管理100%可溯源，同時降低回收成本80%、回收減碳80%、 以及回收產能增長2-3倍！」，讓各國爭搶的SAF永續航空燃油之原料透過台灣獨步全球的專利技術得以源源不絕。

韓國GRI 能源公司董事長YOO JAE-HUNG 說明：「韓國的UCO回收率與台灣比例相似低於50%，目前每年回收約18萬噸UCO，但仍維持極傳統高勞力密集的方式，收購油品及收集成本相當高，並且未來期能符合ISCC認證及廢棄物管理系統，今天簽約後將順利引入永瑞實業的AIoT智能專利技術，有望大大降低回收成本、紓解缺工及人力老化問題和建立可溯源的認證系統，期能成功打入SAF的全球供應鏈！」

來自石油產油大國沙烏地阿拉伯，曾擔任沙畢克化學公司高層的Yanub Investment總裁Khalid Alturki鄭重表示：「沙烏地阿拉伯在此之前對廢食用油並無任何管理政策，現狀各連鎖餐廳採自行處理廢棄物，傾倒後的確造成大環境極高的代價，但現在面臨各國對石油減產的呼聲極高，新能源的重要性與日俱增，因此沙烏地阿拉伯有機會藉由與永瑞實業簽約合作，引入AIoT智能回收系統來回收廢食用油轉廢為寶，將UCO轉為境內沙美石油公司旗下合資子公司SAF煉油廠穩定的永續料源，希望能後來居上一步到位，以快步邁向沙國對聯合國承諾的2030年淨零碳排目標！」

台、韓、沙組成的廢食用油跨境回收聯盟成立後，三個國家聯手第一年的目標將儘速能達到每個月7,525噸的回收目標，除了克服傳統方式痛點、立即優化回收UCO方式之外，更大的意義在能把應回收而未回收的廢食用油透過智能設備順利回收回來，大大降低環境成本之餘，更盼能加速供應2026年起全球所開出26.2億加侖SAF的龐大產能缺口。

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