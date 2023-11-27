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年終尾牙春酒旺 台中福華推多項餐飲優惠齊攻百億商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
搶攻餐飲百億商機，台中福華大飯店推出常溫年菜-龍鳳呈祥團圓年菜組。業者提供
搶攻餐飲百億商機，台中福華大飯店推出常溫年菜-龍鳳呈祥團圓年菜組。業者提供

2023歲末年終，靠近台中工業區與中部科學園區的台中福華大飯店，為搶攻餐飲百億商機，祭出多項餐飲優惠，除了「2024龍騰福臨」尾牙春酒專案(9,888元+10%)外，館內各餐廳更強勢推出2024常溫年菜外帶8,800元起、冷凍年菜宅配3,988元起。

以及2024龍年除夕圍爐宴：西式半自助饗宴(成人價2,199元+10%)、中式圍爐宴(2萬4,800元+10%)及農曆過年期間的新春饗宴(1萬4,800元+10%)等各式餐飲優惠專案。

台中福華大飯店表示，即日起至2024年3月31日止，推出「2024龍騰福臨」尾牙春酒專案，最低3桌即可開桌，今年再加碼多重豪禮大方贈，每桌贈高級進口紅酒1瓶、席間果汁暢飲，訂席滿10桌(含)贈福華大飯店高級雙人房住宿一晚。

台中福華大飯店距離台中工業區與中部科學園區很近，每年都吸引許多企業來此舉辦尾牙春酒，場地從微型宴會到大型宴會，適合中、小企業及公司大型年終聚會，提供企業賓客更多元的年末聚餐選擇。

除此之外，台中福華館內各餐廳也強勢推出常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配服務，在家也能品嚐飯店大廚的獨門手藝。

冷凍宅配年菜於2024年1月22日前，享早鳥預購優惠77折，加贈經典年節必備甜點，包含「龍躍珍饌中式年菜套組」、素食「素饗福氣年菜套組」及「西式歡聚年菜套組」等多樣化選擇，年節不想出門人擠人，商城線上預訂直接宅配到家就能享用大餐，是懶人們最大的福音。

常溫外帶年菜「龍鳳呈祥團圓年菜組」，即日起至2024年2月4日止開始預購，內容包含年節必吃「蠔汁鮮鮑扣烏參」、團圓必備的「極品鮮鮑佛跳牆」及雪花酒釀海皇蝦等佳餚，在家圍爐享用大廚美味。

此外，2024龍年除夕圍爐宴及農曆年節新春饗宴，館內餐廳及宴會廳也提供各式內用方案，搶攻內用市場。

除夕中式圍爐宴，主廚推出：「花膠鮮鮑佛跳牆」、「金蒜翠玉波龍蝦」等佳餚搶攻客人的胃；除夕西式圍爐宴推出「海陸雙饗」半自助式饗宴，祭出「美國特級紐約客牛排」及「焗烤1/2波士頓龍蝦」海陸雙拼雙主餐，是喜愛西式與小家庭最好的選擇。

農曆過年期間2月10日至2月14日，推出「舞龍迎春」中式新春饗宴，讓民眾從新春開始就占得整年的先機。

台中福華大飯店推出冷凍年菜-西式歡聚年菜套組。業者提供
台中福華大飯店推出冷凍年菜-西式歡聚年菜套組。業者提供

2024 年菜 餐飲

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