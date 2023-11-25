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揮別疫情虧損陰霾！桃機旅客量超乎預期 今年將由虧轉盈

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
桃園機場疫後運量快速復甦，2022年10月解封後平均每日客量為2.2萬人，之後逐步成長，到2023年6月開始突破10萬人次，今年10月日均量則達11.1萬人次，恢復至疫情前（2019年）的84%。桃機公司提供
桃園機場疫後運量快速復甦，2022年10月解封後平均每日客量為2.2萬人，之後逐步成長，到2023年6月開始突破10萬人次，今年10月日均量則達11.1萬人次，恢復至疫情前（2019年）的84%。桃機公司提供

疫後第一年，桃園機場公司原預估旅客量會緩慢回流，今年總服務旅客約為2,400萬人次，沒想到國人出國旅遊潮爆發，外籍旅客和轉機客來台也相當踴躍，客運量於本（11）月15日重回3,000萬人次，預估全年上看3,500萬人次，年初預估今年可能會虧損20億元，現在推估有望由虧轉盈約10億餘元，揮別疫情期間連續虧損三年的陰霾，而明年旅客量更可期待突破4,000萬大關。

機場公司表示，2022年10月13日解封後桃園機場旅客量開始回溫，各家航空公司紛紛陸續增開班機、恢復航線，即使機位供給量增加，但在需求旺盛下，各航線機票平均上漲三成，春節、228、清明、端午等四個連續假期，還是出現大批出國旅遊的人潮，讓桃園機場重回疫情前的熱鬧景象。

桃機公司指出，桃園機場疫後運量快速復甦，2022年10月解封後平均每日客量為2.2萬人，之後逐步成長，到2023年6月開始突破10萬人次，今年10月日均量則達11.1萬人次，恢復至疫情前（2019年）的84%，超過年初預估恢復約七成的數字。

桃機今年第一個1,000萬旅運人次於5月9日出現後，三個月後8月14日便達到2,000萬人次，11月15日再突破3,000萬，較年初推估全年運量2,400萬多出了600萬人次，以目前日均量10至11萬人次推估，到年底有望達3,500萬。

桃機公司主管表示，旅客量出乎預期的快速成長，除了每位旅客須繳交的500原機場服務費增加，機場餐飲、商場和各項場站設施，也因為旅客和航班的增加，讓機場公司得以多收取一些服務費，所以年初推估今年可能虧損20億元，現在估算全年有望獲利10億餘元，扭轉疫情期間連續虧損三年的窘況。

桃園機場 疫情

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