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信義房屋二獨家技術 獲數位奇點獎4大獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋數位轉型有成，仲介產品部及數據應用發展部獨家技術一舉奪下2023數位奇點獎4項大獎。（圖:信義房屋提供）
信義房屋數位轉型有成，仲介產品部及數據應用發展部獨家技術一舉奪下2023數位奇點獎4項大獎。（圖:信義房屋提供）

信義房屋數位轉型有成再獲肯定，2023「數位奇點獎」昨（23）日揭曉，信義房屋以獨家技術「我家有多夯」及「AI個人化智能推薦」擊敗眾家好手，一舉拿下包括最佳商業轉型創新獎在內2銀2銅4項獎項，所有入圍類別全數獲獎，成為房仲業最大贏家，彰顯信義房屋不僅透過PropTech房產科技，替消費者提供最貼心、完善的服務體驗，技術發展更是有目共睹、廣獲各界肯定。

DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會2017年起舉辦「數位奇點獎」，致力推動台灣數位行銷產業發展，2019年起更將獎項細部劃分為九大類別，今年度共有493件作品報名、206件入圍，入圍率僅4成左右。

信義房屋繼「DiNDON智能賞屋」獲得最佳AI應用獎銀獎，「信任幸福廣告」首部曲獲得最佳影片創意獎銀獎、最佳內容娛樂獎銀獎後；今年再創佳績，「我家有多夯」拿下最佳商業轉型創新獎及最佳科技創新獎雙銀獎，「AI個人化智能推薦」榮獲最佳精準數據應用行銷獎、最佳AI應用獎雙銅獎；所有入圍獎項全數獲獎，寫下新紀錄。

信義房屋仲介產品部執行經理溫家政表示，信義房屋「我家有多夯」將房市資料視覺化，結合信義買方資料庫和政府實價登錄成交資訊，讓賣方客戶能直覺運用地圖，一眼掌握周邊房市買氣脈動，改變傳統房產服務模式，將屋主賣屋前段考慮、市場研究到展開售屋這段旅程線上化，服務推出以來流量年增率近20倍，客戶線上預約也有2倍成長。

另外一個獲得評審青睞的「AI個人化智能推薦」，則是突破房地產交易有別於一般電商，需要更長決策期與更審慎的比較，信義房屋透過獨家AI智能演算法，整合同一客戶在跨平台、跨裝置的軌跡，預測並挖掘個人喜好進而協助縮短物件媒合的時間，讓客戶透過數位科技加快找到心儀的房屋。

相較外部演算法推薦物件點擊率僅不到6%，信義房屋獨家AI個人化智能推薦點擊率則高達近2成，且買屋頻道上使用者互動訪次持續增加，顯示消費者滿意度提升。

信義房屋致力於房地產科技PropTech發展，透過40年以上專業經驗，觀察市場需求、陸續推出包含DinDON智能賞屋、AI智能配案、我家有多夯、售屋透視鏡等數位服務。運用科技工具輔助，結合線下全直營實體業務服務，持續優化買賣屋體驗，提供更貼心省時的便利服務。

信義房屋 AI

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