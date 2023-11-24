黑色星期五購物節激戰 燦坤、全國電子祭優惠拚買氣

黑色星期五購物節激戰，各大通路賣場再祭優惠拚買氣，燦坤表示近日大家電商品詢問度與購買意願皆有提高，不少消費者看準黑五這波入手高單價的3C家電搶便宜。燦坤本週強打黑五狂歡慶，眾多明星商品限時下殺直到11月26日，全台門市限量發售中；全國電子黑色星期五購物節超狂優惠，指定家電下殺56折起11/24-11/30連續7天，限時限量超殺單品。

燦坤指出，會員特典活動期間到燦坤消費還可享奢華極光雙人遊行程抽獎、燦坤K幣週週抽、獨家滿額禮大方送、獨家銀行刷卡回饋等多重好康，再聯手4大家電品牌Panasonic、LG、Samsung、聲寶推限時品牌日，Panasonic滿額最高抽65吋大電視、LG消費滿25萬送14吋筆電。

燦坤線上購物網同慶黑五狂歡慶祭出5大回饋方案，11月24日前天天限定商品39折起，挑戰市場最低價。活動期間下單抽5%購物金，全站Top 50大熱銷單品直降5折起；揪團組隊還能拿大獎，最高回饋1,600元，團隊消費滿額加碼送Panasonic 32L電烤箱。活動詳情請見黑五活動網頁。

燦坤特別針對黑五狂歡慶推出店長私藏必買清單，精選熱門大家電、3C夯品限時降價熱銷中。首推超大尺寸TCL 98型QLED智能連網顯示器直降15萬、不用5折就能搬回家！家電系列推薦清單包含Samsung 623公升雙循環雙門冰箱下殺65折、促銷價22,799元；惠而浦 17公斤滾筒洗衣機搭16公斤瓦斯型排風式滾筒乾衣機組合價59,900元；Bosch 12人份獨立式洗碗機促銷價7折、只要27,900元。

燦坤揭黑五購物週資通訊5大必買單品，iPhone 15 512GB限時直降9折、iPhone 15 Pro Max 512GB現折1,557元；SAMSUNG Tab S8 Ultra WIFI 鍵盤套裝組促銷價29,999元，教育價再贈30W旅充組；MSI 15.6吋RTX2050-4GB電競筆電促銷價21,900元，買就送電競耳機；MSI 27型IPS電競螢幕打77折、4千元有找；HP無線彩色雷射印表機附黑色原廠碳粉匣，促銷價5,959元。

眾所期盼的「黑色星期五購物節」全國電子除了祭出超殺優惠及滿額禮外，11/24至11/30連續7天，每天更精選限時限量商品，還有滿額享1元放大術，+1元精品家電大放送，氣炸烤箱、蒸氣烘烤爐、除濕機、dyson清淨機、掃地機器人、空氣清淨機、Apple HomePod 2 兩入組 + Apple TV 4K 128G等精選商品只要一元就可以帶回家。

全國電指出，現在綁定全國電子LINE會員，好禮獎不完。11/30前，購買四大家電單筆消費滿25,000元，登錄發票抽長榮千歲機場雙人來回機票，送你去北海道看雪景；購物滿萬元，登錄就送樂天女孩環保除臭調濕包2入；12/31前，預約空調免費場勘送最高萬元空調折抵購物金。

全國電子黑五購物節瘋狂下殺，11/30前購買指定機型冰箱、洗衣機，享有56折起超殺折扣，還享有獨家滿額好禮：單品4萬元以上，送Panasonic三刀頭電鬍刀、尚朋堂15L專業電烤箱、聲寶4.5L智能溫控熱水瓶好禮三選一；單品8萬元以上，送LG智慧聯網變頻濕拖遠端掃地機、虎牌10人份IH電子鍋、Honeywell抗敏負離子清淨機好禮三選一。

全國電表示，12月底前，購買冰箱、空調，依政公告補助標準，最多還可享節能補助5000元，年底最後倒數，要把握最後補助名額。另外，購買冰箱、洗衣機、乾衣機，單張消費金額滿5000元，還有機會抽中韓國首爾來回機票。

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