迎接亞錦賽破「蛋」而出 7-ELEVEN 祭出4波活動全力響應

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽即將於12月3日，在台北大巨蛋棒球場破「蛋」而出！7-ELEVEN響應國際賽事，領先推出4大豐富行銷活動、限定巨型麵包與全民齊響應，一起為中華隊加油。

7-ELEVEN自11月29日起攜手全台門市，分波段推出「ibon獨家取票」、「限量周邊」、「破蛋優惠」、「限時3天全店三支付滿額立折活動」4大服務、商品與好康，12月3日起7-ELEVEN門市同步取得愛爾達電視台授權直播亞洲棒球錦標賽，台北大巨蛋現場並進駐7-ELEVEN快閃服務，提供現場球迷咖啡、飲料、零食、大亨堡、握便當等便利服務。同時，7-ELEVEN大明星OPEN將也榮幸受邀擔任大巨蛋NEW OPEN的開球嘉賓，將於12月3日為中華隊vs韓國隊的開幕重點賽事揭開序幕。

11月29日起全台ibon便利生活站取得「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」獨家取票服務，提醒球迷於開賽前就近7-ELEVEN門市的ibon機台完成取票外，並於11月29日至12月12日推出「破蛋優惠」活動，慶賀台北大巨蛋棒球場正式啟用，活動期間到超過6,800家7-ELEVEN購買指定燴飯、炒麵加購茶葉蛋(1顆)只要5元，相當於用5折優惠購買到超商最夯的熱食單品。

此外，呼應亞錦賽在大巨蛋進行，7-ELEVEN自11月29日起獨家於台北地區門市推出直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」，並在7-ELEVEN全台 200間 Semeur聖娜複合店販售「巨蛋奶酥菠蘿」，較暢銷品極選厚菠蘿約2倍重。

不僅如此，7-ELEVEN自11月29日下午三點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」，包含紀念帽T、紀念帽、紀念毛巾，門市快閃購每款350~950元不等，另外還有現貨販售的「限量亞錦賽中華隊紀念icash 2.0」。統一獅的球迷們不能錯過的限量統一獅球員立牌盲袋套組、紀念大球、紀念帽與球員毛巾也同步開放預購，預購價最低81折起。

12月8日至12月10日接近亞錦賽總冠軍賽程，7-ELEVEN更加碼推出限時3天的「全店三支付滿額立折活動」，活動期間就近7-ELEVEN門市購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元，購物滿999元若使用icash Pay再加碼多折50元(限量前1萬筆)，等於現省160元。

此外，12月8日至12月10日同步推出「強棒出擊商品組合」，7-ELEVEN門市熱食區熱狗、大亨堡，以及近80間哈燒專櫃現烤熱狗、炸雞、烤雞腿等佐球賽最佳餐點，均可享全品項第二件5折優惠。

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