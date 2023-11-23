第一銀行、政大與內政部 並肩推動綠建築節能減碳改造

為促進各界節能減碳並邁向2050淨零碳排目標，內政部建築研究所主辦、台灣綠建築發展協會執行的「112年度公有建築物能源效率診斷評估觀摩會」今（23）日在第一銀行（5844）總行大樓舉辦。透過第一銀行總行大樓節能改善觀摩，讓與會各單位專業人員瞭解並成為將來推動節能改善的種子。

第一銀行總務處長吳淑貞在開場時提到，第一銀行在2010年開始就自願展開綠建築標章取得，目標讓既有70幾家分行，依照每年三家的速度逐年取得綠建築標章認證，迄今有過半取得標章，甚至包括倫敦分行。第一銀行不但致力於節能改善，更多次獲頒國家級「國家企業環保獎」，更積極將坐落於第一銀行萬華分行部分樓層打造成「第一銀行綠色金融教育館」，獲行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，讓自身綠建築改善、綠色消費金融、綠色貸款及融資審查、都市更新過程改建綠建築等經驗與成果，與各界分享與交流。

應邀參與活動的國立政治大學社科院永續規劃研究中心主任、教授孫振義亦在開幕致詞時表示，由衷感謝第一銀行多年來積極推動綠建築標章認證及節能減碳的建築改善工作。孫振義更提到，三流的企業生產產品、二流的企業打造品牌，一流的企業制定標準，第一銀行就是樹立台灣銀行業綠建築與低碳標準的一流企業典範。

第一銀行長期積極自主進行建築耗能評估與改善，組建「綠建築標章取得計畫團隊」，針對耗能最大的建築物，研擬減碳目標及行動方案，設法降低對環境的影響，榮獲內政部建築研究所頒給「綠建築標竿企業獎」，也是唯一獲獎的金融業。

第一銀行經理高茂松在分享簡報中提到，第一銀行在推動ESG經營及節能架構下，從2010年開始推動綠建築改善到2020年綠色金融永續理念，以1981年啟用的總行大樓為例，契約容量在2022年已經從2011年的2,300kW降低至1,700kW（降26%），透過的手段包括：空調、照明、電梯、幫浦與事務機器，一步步達到節能目標，用電度數也從637萬度（2011年）降低至442萬度（2022年）。

在實務導覽時賴英龍專員時分享，第一銀行總行大樓的照明耗電只佔總耗電12%（一般約為20%），原因就是主動將所有T8燈具汰換成LED燈具，並搭配自行研發的空調42孔回風燈座，助LED燈降溫增加壽命，同時達成節電與減碳的目標。此外， 由於原建築在空調箱機房即有留設新鮮外氣引入口，故在冬季就能切換以「外氣冷房」機制降低空調系統耗電，加上電梯汰換、中水回收等策略，一點一滴從各處達到節能、節水、減碳成效。

最後，在副處長方正文主持的綜合討論中，第一銀行的代表提到目前第一銀行內部有制定碳定價約一噸四千多元，透過將抽象的「碳」概念具象化為金額，即有助於企業內部員工估算節電所帶來的未來節省支付碳費（税）價值，此舉更有激勵企業內部節能競爭、獎勵之效，助第一銀行在節能減碳方面更上一層樓。此外，針對部分出租辦公樓層也能因為節能成效，提升租金收益。方正文在結語時語重心長的表示，第一銀行推動節能減碳的出發點，從來就不是為了與別人比較，而是企業本身對於永續基本概念的實踐。

與會的孫振義也贊同，唯有透過第一銀行這樣的企業主動進行綠建築節能減碳的建築物改善與管理，並且無私地將寶貴的經驗與各界分享，才能夠促使台灣儘早達成2050淨零碳排的目標，所以，期待將來第一銀行與國立政治大學社科院永續規劃與設計研究中心建立夥伴關係，共同推動台灣的永續發展。

觀摩會活動。政治大學社科院永續規劃與設計研究中心／提供 觀摩會活動。政治大學社科院永續規劃與設計研究中心／提供 第一銀行財產部經理高茂松（左起）、總務處副處長方正文、政治大學孫振義教授與第一銀行專員賴英龍會後合影。政治大學社科院永續規劃與設計研究中心／提供

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