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晶華董座潘思亮：日本引進200多萬的外籍移工推動觀光產業蓬勃發展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華集團董事長潘思亮表示，缺工已經是國內許多產業面臨共同的問題，日本現在已經有200萬的移工，成就日本觀光產業蓬勃發展。黃淑惠攝
晶華集團董事長潘思亮表示，缺工已經是國內許多產業面臨共同的問題，日本現在已經有200萬的移工，成就日本觀光產業蓬勃發展。黃淑惠攝

晶華（2707）酒店今天舉行聖誕節典燈活動，董事長潘思亮表示，缺工已經是國內許多產業面臨共同的問題；感謝勞動部已經盡很大的力量在協助業者解決缺工問題，日本現在已經有200萬的移工，成就日本觀光產業蓬勃發展；晶華因應缺工人力，晶華降低大型宴會接單，約比過去少2位數。

國內觀光市場明年展望，潘思亮認為，今年來台的旅客的數量沒有回到2019年水準，2019年來台的觀光客達1,200萬人，今年進來台灣的觀光客僅600萬人，明年在國際觀光客市場來台這塊還有很大的成長空間；國旅明年應該還是不會太好，因為國內的民眾還是喜歡出國觀光，國內的飯店會出現兩極化，頂尖的飯店還是很吸睛，生意還是一樣好。

潘思亮分析，少子化、老年化人口結構的改變，人力短缺問題已經是國內各行各業遇到困境，鄰近的日本也遇到這樣困境，安倍政權權衡之後，決定大量引進移工，所以現在日本的移工約有200多萬人，這些移工支撐日本觀光產業急速發展，但並沒有因為這樣影響到當地勞工的工作，因為移工的工作，都是年輕勞動力不想做的工作，可以讓這些人力升級。

現在人力的問題就是池變小、魚變少，日本的移工已經成為人力的最大支撐；晶華集團最基礎的人力薪資來到3、4萬元以上，這已經造高於市場的平均值；最大的問題不是薪資，是人力減少，年輕人不願意做基層工作，所以人力很難補足。

今年大型宴客包括婚宴、尾牙等需求量多，很感謝勞動部已經拚盡全力協助業者找人，然而缺工的問題還是存在，晶華今年也只能推掉訂單，降低接單的數量，推估跟過去最好的期間相比，接單量減少約2位數。

台北晶華酒店攜手海瑞溫斯頓(Harry Winston)打造全台北飯店室內最高聖誕樹今天舉行點燈活動。黃淑惠攝
台北晶華酒店攜手海瑞溫斯頓(Harry Winston)打造全台北飯店室內最高聖誕樹今天舉行點燈活動。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮帶著兒子一起參加台北晶華酒店耶誕樹點燈儀式。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮帶著兒子一起參加台北晶華酒店耶誕樹點燈儀式。黃淑惠攝

觀光 日本 移工 潘思亮 晶華

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