快訊

郭柯侯今晚三方見面？ 柯文哲競辦：沒安排會面「憂淪為空談」

陸生來台交換2個月大嘆「索然無味」 台網一看學校地點：確實無聊

AI族群慘跌！外資終止連14買「轉為賣超」 台積電15兆市值再失守

高林有望再添服飾生力軍 JS relume 將設海外首家專門店

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
高林引進日本服飾品牌「JS relume」，將在京站設全球海外首家獨立專門店，銷售男士、女士和中性服飾。高林／提供
高林引進日本服飾品牌「JS relume」，將在京站設全球海外首家獨立專門店，銷售男士、女士和中性服飾。高林／提供

百貨貿易股高林（2906）有望再添服飾品牌生力軍，高林今（22）日宣布，因與日商貝肯士集團今年起緊密合作，旗下眾多選貨品牌中的「JOURNAL STANDARD relume（簡稱JS relume，中文品牌名為剛剛好的休閒時尚）」，因貼近年輕族群，頗受到喜愛，正籌備引進該品牌。展望近期營運，高林實表示，無論是日系服飾與餐飲品牌方面，都將持續評估合適據點，有望衝高明年營收，疫情解封後，服飾與精品零售前景可期。

高林實今年十個月累計營收為64.9億元，年減14.7％；高林實有貿易事業、時尚事業以及生技醫療事業等三大核心事業。

其中，貿易事業包括外銷電器、室內外家具、成衣等出口貿易；時尚事業有G2000服飾代理，持股68%美之心國際股份有限公司，旗下擁有比利時皮件品牌DELVAUX、瑞士皮具品牌BALLY、行李箱品牌RIMOWA等品牌；生技醫療則有轉投資的上櫃公司杏昌生技以及高昌生醫。

日商貝肯士目前是日本最大的服飾餐飲選貨集團，囊括服飾、餐飲與傢俱雜貨、美體健身等66種綜合性品牌，高林實今年3月起開始與其緊密合作。本次籌備將引進的「JS relume」銷售男士、女士和中性服飾，鎖定全客群，全球海外首家獨立專門店，明（23）日起將於台北京站時尚廣場開幕。接下來JS relume將往中台灣前進，第二家專門店將設於三井LaLaPort台中店，預計明 (2024) 年2月前開出。

展望未來營運，高林表示，除了現有精品貿易與時尚G2000等品牌，在日系服飾與餐飲品牌方面將持續評估合適據點，在全台展店。未來與日商BCG在緊密的合作關係之下，會進一步規劃引進該集團旗下眾多服飾、餐飲品牌，有機會衝刺營收。

餐飲 2024 生技

延伸閱讀

LOEWE Suna Fujita日系可愛line貼圖 期間限定免費下載

輝達 H100、B100主力載板供應商估仍為日系廠 台廠拚搶進

高雄城市光廊黯然無「光」 陳其邁承認自己看了也漏氣

全台最大唐吉訶德進駐高雄！開幕時間確認 還有獨家新品牌亮相

相關新聞

全台最大旗艦據點 BMW台中汎德5S展示暨服務中心動土開工

BMW總代理汎德攜手全台經銷商深耕台灣，引進同步全球的高標準硬體與客戶服務，使BMW豪華形象再次進階。斥資新台幣13億元...

曾被列台灣神秘富豪！長春集團鄭家砸3.2億現金買西華富邦

據實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」，今年10月交易33樓高樓層戶，共188.73坪，總價3.2億元、單價212.8萬元...

Coupang 酷澎啟動超過1.7億美元投資計劃 積極促進亞太女性職場共融

亞洲零售巨頭Coupang酷澎在亞太經濟合作(APEC)會議企業領袖高峰會上宣布，將與 APEC共同促進亞太地區相互連結...

平均地權檔不住？北市赫見法人3.2億現金買豪宅

實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」，10月交易33樓高樓層戶，約188.7坪，總價3.2億元、單價212.8萬元，和20...

年興後龍廠將停工 苗縣府派員入廠維護勞工權益

牛仔布大廠年興紡織昨天發布重訊，後龍廠待現有訂單消化完畢後全面停工。苗栗縣政府今天表示，目前尚未接獲資方大量解雇計畫，下...

看好疫後全球觀光、商用需求復甦 三業者明年將推出新飯店

疫情期間不少飯店業熄燈，國內知名的飯店業者在看好疫後全球觀光、商用需求復甦，晶華集團、雲朗集團及福容大飯店都積極擴大布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。