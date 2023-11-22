高林有望再添服飾生力軍 JS relume 將設海外首家專門店

百貨貿易股高林（2906）有望再添服飾品牌生力軍，高林今（22）日宣布，因與日商貝肯士集團今年起緊密合作，旗下眾多選貨品牌中的「JOURNAL STANDARD relume（簡稱JS relume，中文品牌名為剛剛好的休閒時尚）」，因貼近年輕族群，頗受到喜愛，正籌備引進該品牌。展望近期營運，高林實表示，無論是日系服飾與餐飲品牌方面，都將持續評估合適據點，有望衝高明年營收，疫情解封後，服飾與精品零售前景可期。

高林實今年十個月累計營收為64.9億元，年減14.7％；高林實有貿易事業、時尚事業以及生技醫療事業等三大核心事業。

其中，貿易事業包括外銷電器、室內外家具、成衣等出口貿易；時尚事業有G2000服飾代理，持股68%美之心國際股份有限公司，旗下擁有比利時皮件品牌DELVAUX、瑞士皮具品牌BALLY、行李箱品牌RIMOWA等品牌；生技醫療則有轉投資的上櫃公司杏昌生技以及高昌生醫。

日商貝肯士目前是日本最大的服飾餐飲選貨集團，囊括服飾、餐飲與傢俱雜貨、美體健身等66種綜合性品牌，高林實今年3月起開始與其緊密合作。本次籌備將引進的「JS relume」銷售男士、女士和中性服飾，鎖定全客群，全球海外首家獨立專門店，明（23）日起將於台北京站時尚廣場開幕。接下來JS relume將往中台灣前進，第二家專門店將設於三井LaLaPort台中店，預計明 (2024) 年2月前開出。

展望未來營運，高林表示，除了現有精品貿易與時尚G2000等品牌，在日系服飾與餐飲品牌方面將持續評估合適據點，在全台展店。未來與日商BCG在緊密的合作關係之下，會進一步規劃引進該集團旗下眾多服飾、餐飲品牌，有機會衝刺營收。

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