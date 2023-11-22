聖安生醫「臍帶間質幹細胞外泌體」通過國際 INCI 新原料認證

興櫃生技股聖安生醫（6926）今（22）日宣布，該公司研發的「臍帶間質幹細胞外泌體」今日獲得世界衛生組織（WHO）國際化妝品成分命名委員會（INCI）審查通過，並由美國個人護理產品學會（PCPC）發布在國際化妝品成分字典和手冊中(認證號：35046)，未來將可合法使用於各類化妝品與保養品為添加原料。

聖安生醫表示，該公司目前擁有鹿茸幹細胞外泌體、與臍帶間質幹細胞外泌體兩項創新型化妝品與保養品原料，已與國內外GMP化妝品與保養品代工大廠共同合作，可提供通路業者從產品定位、配方設計、包裝設計、試量產、到生產製造的CDMO一條龍服務。

除了將外泌體運用在化妝品與保養品外，聖安生醫更專注於治療性外泌體抗癌藥物的開發，擁有全球技術領先的「靶向性外泌體藥物遞送技術平台」，在外泌體產業化量產與保存、外泌體分離純化、外泌體配方設計等方面擁有多項創新性專利技術。

聖安生醫示，人源性臍帶很早就廣泛應用為間質幹細胞的優質來源，臍帶間質幹細胞所衍生的外泌體更有許多臨床轉譯應用的研究報告。臍帶間質幹細胞具備容易收集、增殖能力強、免疫源性低的特性，故廣泛運用於再生醫學和各種疾病治療的研究。

此外，臍帶間質幹細胞外泌體含有多種小分子核糖核酸（microRNA; miRNA）能促進組織纖維母細胞增生，強化微小血管再生及組織纖維母細胞功能，調節傷口癒合加速，對眼睛、皮膚無刺激性，對皮膚亦無致敏性，故作為醫療美容原料極具前景。

聖安生醫針對目前的發展項目，未來將不斷創新為病人用藥提供最佳選擇，與提升國人健康福祉是聖安生醫的使命，並持續開發多元的外泌體產品，積極申請國際市場銷售許可，布局全球市場。

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