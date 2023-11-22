全台最大旗艦據點 BMW台中汎德5S展示暨服務中心動土開工

BMW總代理汎德攜手全台經銷商深耕台灣，引進同步全球的高標準硬體與客戶服務，使BMW豪華形象再次進階。斥資新台幣13億元以最高規格打造全新「BMW台中汎德5S展示暨服務中心」，佔地面積達1,600坪，未來將興建地下2層、地上7層，總樓地板面積約7,500坪的建築體，預計提供可展示23輛新車的賞車區、原廠生活精品區、多達45個的售後維修工位與BPS原廠認證中古車等全方位服務，預計於2026年第2季正式開幕，屆時也將會是全台最大的BMW旗艦展示據點，為大台中地區喜愛BMW 的消費者與車主們，提供更多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務。

汎德公司表示，全新BMW台中汎德5S旗艦據點位於台中市西屯區中清路三段交通要道，地點緊鄰中部科學園區與水湳經貿園區，不僅擁有地利與交通之便，能服務更多喜愛BMW的消費者，更以德國原廠5S最高硬體規格打造，即符合Sales（銷售）、Survey（服務反饋）、Spare parts（零配件）、Service（售後服務）、Sustainability（永續經營）的五大標準，結合新世代BMW Retail.Next展間設計概念，讓所有消費者蒞臨展示暨服務中心時都能盡情享受新世代美學打造的頂級賞車體驗，以「燈光、動線、物件美學」三方面的高標準升級，重塑商業空間與人的共鳴與連結，增添更多貼近消費者的溫度，搭配服務中心擴大配置的維修、保養工作區域，將有效節省消費者等待時間，感受BMW對於顧客服務的重視及用心。

未來，BMW全台各展間將陸續導入新世代Retail.Next展間設計概念，繼全新BMW台中汎德5S旗艦據點後，BMW總代理汎德也將攜手經銷商打造全新台北汎德士科全功能展示暨服務中心與新竹中鎂竹北全功能展示暨服務中心。

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