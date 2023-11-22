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台鹽連七年獲 TCSA 台灣永續獎

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台鹽獲「2023台灣企業永續獎」。照片／台鹽提供
台鹽獲「2023台灣企業永續獎」。照片／台鹽提供

台鹽致力發展具永續性的海洋生技與綠色能源，落實永續作為和績效，今年度揭露的永續報告書導入最新GRI準則並進行TCFD氣候風險情境分析，其揭露品質榮獲TAISE台灣永續能源研究基金會頒發「2023台灣企業永續獎」永續報告類傳統製造業-第二類銀級殊榮，台鹽七年來已累積六金一銀，獲譽為永續企業常勝軍。

台鹽代理董事長劉雅娟表示，台鹽2022年永續報告書導入TCFD氣候情境模擬分析，鑑別出氣候變遷對公司的營運衝擊和風險，包括有供應鏈中斷、全球燃料價格上漲、低碳產品需求提升、公司綠色形象衝擊等實體和轉型風險，並揭露成立「節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組」全面進行組織型溫室氣體盤查，致力比法規規定提前三年導入組織型溫室氣體盤查以外，更強化供應鏈管理、廠區危機管理，及投入乾淨能源和包材減重等具體作為，展現永續經營的理念，獲得評審團青睞。

除了經營面以外，劉董事長更強調台鹽全員投入社會面的積極作為，包括今年集結近200位同仁正式成立志工隊，實踐淨灘與捐血等公益活動；通霄觀光園區和七股鹽山雙雙通過環境教育設施場所認證，善盡環境保護與鹽業傳承責任；以及穩定生產民生用鹽保障供貨無虞等，皆歸功於全體員工的努力，實現社會責任的願景。

本屆TCSA台灣企業永續獎係由台灣永續能源研究基金會邀請940位志工評審與341位知名專家學者，合計1,281位的龐大評審團共同參與評選。而今年參獎家數達526家，較去年成長24%；其中包括386家企業、45所大學、36所醫院、16家NGO及43個政府機關參獎，凸顯各產業挑戰永續里程碑的決心。台鹽公司能在日益競爭的ESG環境中累積六金一銀佳績，堪稱同業標竿！

台鹽 一銀

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