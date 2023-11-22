96歲奇美創辦人許文龍辭世 「起家厝」今開放追思

奇美集團創辦人許文龍18日辭世，享耆壽96歲，奇美集團遵其遺願，不發訃聞、不辦公祭，今至26日在奇美實業鹽埕廠區設置，供集團員工及民眾前往緬懷其一生貢獻。

追思會場設在奇美鹽埕廠區，是許文龍創辦奇美實業的「起家厝」，起初占地720坪。自1960年創立初期，許文龍以廠為家，在簡陋的竹屋居住長達15年，此地可說是台灣壓克力板發源地，隨著奇美實業逐漸將生產重心移往仁德廠區，此區在1988年功成身退，停止生產。

追思會場風格簡單隆重，運用創辦人喜歡的大自然色彩，有藍海、綠樹、大地色系，呈現他嚮往自由的感覺，同時也會在現場布置一些創辦人的語錄及年表。

今早9點開放會場，奇美實業董事長許春華、奇美食品董事長宋光夫、奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶、佳里奇美醫院院長周偉倪、總統府秘書長林佳龍妻子廖婉如等人都前來致意。

短短半小時就有近500位民眾與企業先後到場悼念，每人手中拿著一支白玫瑰，先行鞠躬禮後獻花，家屬代表再向民眾答禮。

奇美集團表示，即日至26日早上9點至下午15點開放民眾悼念，不過追思會場內部不開放攝影。

追思會場簡單隆重，運用許文龍喜歡的大自然色彩，會場外追思牆更將他「自由自在，幸福第一」筆跡複印。記者李文德／攝影

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