北市鑲金大學宅 這間學校超越台大、周邊房價每坪直逼百萬

根據實價登錄資料，台北市近三年周遭房價漲幅前五名的公立大學中，其中陽明交通大學周邊房價漲幅近15%、勝過行政區平均7%幅度。師範大學則是以每坪成交價97.1萬元一舉拿下單價最高，甚至領先台大。

陽明交通大學和臺北藝術大學周邊房價漲勢猛，與2021年同期相較，兩家學校周邊房價在今年前八月房價漲幅都近15%左右，超越行政區7%左右漲幅；尤其陽明交大更是從每坪成交均價53.2萬漲至60.9萬元，近三年持續領先北投區每坪成交均價52.9萬元，漲幅高達14.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，陽明交大鄰近捷運石牌站和唭哩岸站，抵達市中心僅需16分鐘，周遭有石牌商圈，而近年因北投士林科技園區開發，帶動周邊地區房市交易，房價也隨之攀升。

此外，北藝大則是鄰近關渡捷運站，位於北市的邊緣地帶，目前每坪成交均價落在40萬元上下，是北市少有的房價親民區域；由於推動已久的淡北道路即將動工，加上受惠於北士科的外溢效應，親民房價和未來利多，讓北藝大周遭房價明顯走揚，近三年周邊房價漲幅以13.3%名列第二。

陳金萍指出，陽明交通大學和臺北藝術大學這兩間大學周邊因景觀優勢、醫療資源充足，也磁吸不少高資產族群前往置產。

臺灣大學及臺灣科技大學周邊房價漲幅也緊追在後，近三年漲幅約在8%~12%之間，皆高於大安區漲幅。

陳金萍分析，臺大和臺科大僅相隔基隆路四段，緊鄰捷運公館站，距離科技大樓站與六張犁站也不遠，交通相當便捷，鄰近知名的公館商圈，環境充滿文教氣息，還有豐富的公園綠地，自住或長期置產需求穩定，房價逐年攀升。

不過，她表示，臺大和臺科大兩所大學房價比起大安區均價相對實惠，主要是臺大周邊涵蓋到部分中正區房價較為實惠的區域，而臺科大靠近六張犁站，也是大安區中價格相對親民的站點，在比價效應下，讓當地房市熱絡，房價也逐漸向行政區靠攏，使得兩所大學周遭的房價漲幅高於行政區。 據實價登錄資料，台北市近三年周遭房價漲幅前五名的公立大學中，其中陽明交通大學周邊房價漲幅近15%、勝過行政區平均7%幅度。永慶房產集團提供

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