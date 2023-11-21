零售業競合洗牌 傳大樹藥局將全面撤出家樂福

統一集團今年併購家樂福後，對整體零售業的競合關係產生不少新變化。市場傳出，連鎖藥局龍頭大樹（6469）近期已陸續撤出家樂福店中店，目前在家樂福已無販售藥品，也無大樹的人員進駐。由於統一集團近年積極發展康是美藥局，未來是否將取代大樹藥局開店中店備受關注。同時，大樹藥局在撤出家樂福後，大潤發成為其合作店數最多的通路，雙方未來是否擴大合作，也提供想像空間。

大樹是國內最早採取異業結盟策略的連鎖藥局，於2009年在家樂福設立健康營業部門，並以共同商標設立藥局，奠定了雙方未來合作的基礎。2017年大樹啟動和家樂福開設店中店的合作，設置醫藥保健專區，將大樹的醫藥保健服務導入大型賣場，並提供藥師進駐，得以販售藥品，截至2020年已有12家的家樂福店中店。

不過，近期市場傳出，大樹與家樂福的合作關係生變，大樹在家樂福的門市隨租約到期將結束營業。從大樹的官網可以發現，已陸續將家樂福復合店的據點移出，剩下的7家店也標註無藥品/無人員。對此，家樂福也證實，與大樹合作的複合店目前已沒有藥局只有保健櫃。

市場人士分析，康是美去年跨入處方箋藥局市場，統一集團美麗事業董事長高秀玲今年宣布康是美藥局已達100家，未來或將借助家樂福過去與大樹藥局的合作經驗，將康是美藥局導入家樂福，強化集團通路布局與整合，為將來的超高齡社會來臨做準備，攜手搶攻銀髮經濟。

而從大樹藥局目前與量販店合作的版圖看來，大潤發應會是其持續擴大合作的夥伴。目前大樹與大潤發合作的複合店已有10家，顯示雙方近年持續擴大合作。大潤發去年被全聯買下，全聯雖然也曾有意發展連鎖藥局，不過，開了一年即收攤。相較統一集團具有自己的藥局通路，大樹藥局應會選擇和大潤發持續深化合作。

除了量販店，大樹也結盟全家便利商店合作複合店，不過，近年雙方合作家數縮減，目前剩下3家，大樹與全家仍在測試如何能讓便利商店與藥局結盟能發揮加乘的效益。

商品推薦