台中第一市場行銷活動 「風情東協．熱情第一」熱鬧登場

台中市經濟發展局今(18)日在東協廣場舉辦第一市場行銷活動「風情東協．熱情第一」，現場除抽出50吋液晶電視、多功能氣炸烤箱等獎品，更為回饋2023台中購物節開跑以來，在公有市場消費且參加購物節活動的民眾，特別加碼抽出iphone 15、iPad air、Apple Watch及AirPods等多項大獎。

經發局長張峯源鼓勵市民及移工朋友多走入第一市場，且在12月26日前努力登錄發票參加台中購物節，用行動支持市場經濟。

2023台中購物節累計登錄金額，截至11月17日已達102.74億元，短短23天便達成破百億，為台中購物節舉辦五屆以來最快成績，亦超越其他舉辦購物節類型活動縣市的登錄金額。

今天特別將台中購物節搖獎儀式帶來第一市場活動，除了與在地民眾同樂外，也希望感染移工、各國朋友的購物魂，推廣各國民眾、旅客都能在購物節期間，多多來台中消費，現場除抽出天天抽3,000元1,250名、週週抽10萬元12名，並抽出第二台隔週抽的百萬汽車。

現場Call Out給百萬汽車得主，得主由一位居住於南投草屯，在台中東區量販店購買冰箱的許小姐，接獲電話後驚喜萬分，表示後續會繼續消費，用行動支持台中購物節。

第一公有零售市場於1908年開設，並於1993年正式遷入第一廣場，其後配合新南向政策，該廣場更名為「東協廣場」。

第一市場順應市場機制，跳脫傳統市場經營模式，與一般販售生鮮蔬菜的傳統市場較不同的是，其1、3樓市場範圍攤鋪位，大多販售3C產品，或為通訊行、或以販售服飾居多；2樓則委外專業廠經營，現有東南亞超市進駐。

而東協廣場係一綜合性休閒娛樂廣場，除包含美食街、影城、KTV外，1至3樓更是第一公有零售市場所在之處，廣場大樓亦是青少年及移工假日休閒的好去處。

張峯源指出，台中市新住民及國際移工人數逐年成長，現已是一個國際化都市，而多功能使用的東協廣場大樓，已逐步帶動周邊商圈經濟、累積周邊多國民眾人潮。

此次活動規劃提袋彩繪DIY體驗，由親子報名參加，並由專業講師指導彩繪，完成者可獲得市場百元抵用券，鼓勵民眾以剛完成的環保提袋進入第一市場消費，呼應政府近年致力推動的環保購物政策，讓消費者了解，進入市場消費也能很環保。

經發局表示，今日活動趣味多元，本市與外國民眾皆踴躍參與，現場完成於第一市場消費滿百者，或下載並註冊「台中通暨購物節」APP者，有機會獲得百元抵用券；而Google評論第一市場並給予5顆星者，則可獲得限量市場產品或民生用品等。

此外，還能領取摸彩券參加抽獎，現場抽出50吋液晶電視、多功能氣炸烤箱、電火鍋、快煮壺、市場抵用券等眾多獎品。希望透過活動的推廣，宣傳第一市場，將絡繹不絕的人潮變錢潮，形塑第一市場成為友善多元市場。

此次活動規劃提袋彩繪DIY體驗，由親子報名參加，並由專業講師指導彩繪。經發局提供 經發局長張峯源(左2)及與會來賓抽出百萬汽車得主。經發局提供

商品推薦