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統一超董事長羅智先：明年底前店數將達7,111家

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一集團2023「愛•Sharing」愛再相見！睽違三年的「愛-Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，點燈儀式前統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲今（17）日連袂出席。記者曾吉松／攝影
統一集團2023「愛•Sharing」愛再相見！睽違三年的「愛-Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，點燈儀式前統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲今（17）日連袂出席。記者曾吉松／攝影

超商龍頭統一超（2912）目前店數約6,820家，統一董事長羅智先今（17）日透露，明年底前將達到7,111店，也象徵店名7-11，地點將位於南部，這幾年都約新增300家門市；海外超商小金雞菲律賓7-11經歷疫情，目前有3,500家，市占率達86%，成為寡占超商，未來目標店數上看1.2萬家。

另外，統一接手家樂福後，今年前三季財報顯示虧損13.8億元，羅智先說，那只是會計科目上虧損，目的是希望從統一接手那天，財報乾淨清楚，要看未來三年的財報比較準；至於統一和家樂福會員系統何時串接，他說，雙方系統問題和點數兌換率都不同，仍需時間轉換。

統一超近年來每年都展店300家，預計明年底前將達到7,111店。統一美麗事業董事長高秀玲透露，第7,111店的設計圖和外觀都好了，因統一母公司位於台南，地點將以南部為優先。

統一超小金雞菲律賓7-11今年年底前將有3,500店，明年預計突破4,000店，現在市占率為84%，已是全壟斷的地位。羅智先三四年前曾問菲律賓團隊，當地有1億人口，可以開幾家？當時團隊認為起碼可開8,000家，在經歷疫情之後，現在要上調目標為1.2萬家，可見其發展之快，「超乎我們想像」。

統一今年正式接手量販店家樂福，不過今年前三季財報顯示虧損13.8億元，羅智先說，接手後希望以最嚴苛標準檢視財報，所以很多庫存都歸零，目的是希望從統一接手那天，財報乾淨清楚，經營團隊責任就很清楚，這是所有企業公司整合或是收購一定會做的事情，應該看未來三年才比較準。

財報 羅智先 家樂福

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