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收回信義誠品後不叫時代二館 統一命名：Dream Plaza

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團睽違3年再度舉行「愛˙Sharing」點燈儀式，左起為統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典。記者林海／攝影
統一集團睽違3年再度舉行「愛˙Sharing」點燈儀式，左起為統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典。記者林海／攝影

全球景氣不佳，統一董事長羅智先表示，雖然有很多不好的因素持續，但統一作為生活產業，還是穩定運作。但對於明年景氣，羅智先保守地說，只希望明年不要比今年更不好。

羅智先表示，現在全球都有普遍問題，就是各個經濟體都負債太多，在資源分配上造成影響，政府就很有壓力，而近期發生的事情，一、兩個月之前根本沒預料到，因此愈來愈多人說不要再去預測景氣，「世事多變化，年初的預測，到年底都會發現非常不準。」

統一併購量販龍頭家樂福在通過公平會審議並完成交割後，外界好奇的問題，包括點數能夠整合、各通路如何串接等問題。羅智先表示，點數整合會加速進行，但其他方面的串接，由於家樂福的量體已經很大，還需要思考是否有必要。

家樂福今年前三季虧損超過10億元，營收也未成長，對此羅智先表示，在新經營團隊進駐後，用最嚴苛標準檢視，只要有一點不安心的地方都剔除掉包括庫存等，因此虧損只是在會計科目上的呈現，這是所有併購後的案例都會這樣，「明年一定會成長，但拉長到3年時間看，會更準。」

誠品信義店今年底結束營業，原址由統一收回自營，統一美麗事業董事長高秀玲透露，未來新商場將不是外界稱的時代百貨二館，正式命名為「Dream Plaza」。

對於Dream Plaza會呈現什麼樣的風貌，羅智先也說，團隊做了很多功課，也傾聽消費者聲音，目前也在整理資料中，雖然因為空間有限，不可能達到消費者所有要求，但會盡可能滿足。至於會不會有博客來實體店，他則說，「任何都有可能」。

博客來今年營運表現不佳，羅智先則說，一個企業或組織退步了，永遠不應該抱怨競爭者，決定命運的是消費者，退步就是沒做好或是跟社會脫節，博客來的定位在於知識傳遞，過去很成功，但現在知識傳遞有太多管道，不可否認的是，博客來已經落後。

統一集團睽違3年再度舉行「愛˙Sharing」點燈儀式，今年以「巴塞隆納」為主題，在台北時代百貨與高雄夢時代展出別具人文與藝術氣息的主題裝置。

羅智先 博客來 家樂福

延伸閱讀

統一集團2023「愛•Sharing」愛再相見！

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