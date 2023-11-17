統一集團2023「愛•Sharing」愛再相見！
統一集團2023「愛•Sharing」愛再相見！
睽違三年的「愛-Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，11月17日起將在台北時代百貨與高雄夢時代展出別具人文與藝術氣息的主題裝置，邀請民眾體驗西班牙的熱情，感愛現代藝術帶來的時尚聖誕魅力，點燈儀式前統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲比出愛心帶來熱情。
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