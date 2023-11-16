迎向永續增資應戰 勤業：企業高度關注氣候變遷

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州資深會計師指出，根據Deloitte全球《2023 CxO永續報告》調查結果顯示，高達97%中高階經理人（CxO）認為企業已明顯感受到氣候變遷的影響，且75%的企業在過去一年內已增加永續方面的投資，顯見企業對於氣候變遷的關切，並正以實際行動應對這一挑戰。

勤業眾信聯合會計師事務所今（16）偕同永續發展目標聯盟（ASDGs）舉辦「迎戰碳交易時代 數位賦能加速淨零轉型」永續論壇，會中專家建議，企業應確實掌握「數據化管理、績效化評估、透明化揭露」三大關鍵，方能有效善用數位力量，加速永續轉型進程。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢於會中指出，轉型過程中，企業最常遇到的問題是不易衡量效益與缺乏資料或準確資訊進行決策，因此，建議企業應妥善導入數位平台與工具，運用數據提升企業決策效能，以更精準且即時的方式掌握串聯各方永續資訊，高效落實永續治理，加速淨零轉型進程。

國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明表示，氣候緊急，淨零轉型刻不容緩。淨零的核心課題是減排成本，全球減碳合作可大幅降低減排成本，開啟全球淨零曙光。碳交易可提高減碳雄心，是擴大氣候解方的關鍵機會，全球碳交易至今發展超過20年，據路透社統計市場規模超過8,500億美元，台灣企業位處全球供應鏈之重要地位，臺灣碳權交易所對外扮演著國際減量合作平台，協助台灣減碳國際合作化；對內聚焦全面促進台灣低碳科技、自然碳匯及行為改變等氣候解方。惟碳費徵收應秉持減碳初心，避免淪為財政收入，適當的碳費制度設計，可提升臺灣碳權交易所功能，助力國家與企業淨零轉型。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊管理諮詢部門副總經理蔡沛成表示，建議企業在現階段應審慎地規畫數位工具與永續發展框架，並考量數據流程、資訊結構、報告框架及整體管理架構等，以確保數據品質、安全和合規性，讓企業能夠務實地支援管理需求，進而轉化成具備商業價值的應用，方能確保企業長遠經營、永續發展。

蔡沛成補充，以台灣產業結構而論，數位永續管理平台的普及，是打「國際盃」關鍵的一步，再次呼籲，「永續價值觀」已翻轉世界的衡量標準，不論企業規模大小，唯有勇於接受變革才能保持競爭力，創造符合時代趨勢的永續溢價。

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