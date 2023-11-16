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力山工業榮獲2023台灣企業永續獎 傳統製造業第2類金獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
力山工業榮獲2023台灣企業永續獎-傳統製造業第二類金獎肯定。力山工業提供
力山工業榮獲2023台灣企業永續獎-傳統製造業第二類金獎肯定。力山工業提供

力山工業（1515）2023年自願性揭露並編撰企業永續報告，榮獲得財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的第十六屆「2023台灣企業永續獎（TCSA）」永續報告類-傳統製造業第二類「金獎」肯定。

力山落實企業永續發展，於今年11月董事會成立永續發展委員會，並由董事王冠涓擔任召集人，委員會負責規劃企業 ESG 藍圖及運作。

力山強調，公司以「共榮、共好、共享」為使命，並朝著「創新、綠色、 人才、治理、關懷」五大面向來推進，響應全球 ESG 趨勢，並回應利害關係人對於力山在環境、社會與治理等議題的期望。

力山也將秉持相同的精神，陪著內外部的利害關係人，持續朝向「共榮、共好、共享」的使命邁進。

力山日前召開業績說明會，表示目前來看，商用健身器材接單不錯，家用健身器材也見到復甦跡象，而新產品電動輔助自行車預計明年開始放量，整體來看，第4季營運會比第3季好，明年力拚優於今年。

力山除兩大產品線健身器材及電動工具機外，也新增機電新事業。第4季傳統健身器材出貨旺季，力山客戶派樂騰(Peloton)銷售狀況暢旺，拉貨力道持續增溫，對第4季及明年營運樂觀看待。

健身 ESG

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