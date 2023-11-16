飛宏旗下馳諾瓦攜手台灣保時捷 打造電動車充電生態圈

飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技今（16）日宣布，與台灣保時捷（Porsche Taiwan）合作擴建充電基礎設施，共同打造台灣電動車充電生態圈。雙方預計在今年底前，完成5座超級快速充電站，目標在未來兩年內，於全台建置10至12座DC超級快速充電站。

馳諾瓦科技台灣區業務副處長陳銘芳表示，此次與台灣保時捷合作，目標是在2024年前完成10到12座超級快充站建置，同時也將在台灣保時捷全台經銷點建置充電椿，讓用戶享有完整充電服務，以加速台灣電動車市場普及率與便利性。

馳諾瓦科技與台灣保時捷甫於11月初於台中霧峰及南投埔里完成兩座快速充電站設置，站間平均距離縮短至150公里內，採用馳諾瓦DD系列，充電功率達330kW，未來還能進一步擴充至360kW，訴求短時間完成充電，配有21.5吋觸控螢幕，便利直覺的操作介面，搭載彈性充電槍線管理系統。

馳諾瓦指出，今年底前將再新增三座位於國道三號所行經的新北市新店區、嘉義縣竹崎鄉，以及麗寶國際賽車場保時捷駕駛中心的超級快充站據點。馳諾瓦科技也同時打造目的地充電網路，於台灣保時捷各經銷點建置充電樁，包含最大電流達80A的AC交流慢充樁，以及DC直流快充樁，未來將持續完備全台充電網布建。

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