快訊

聯想於美國控告筆電「侵害多項專利」 華碩晚間發重訊回應

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛宏旗下馳諾瓦攜手台灣保時捷 打造電動車充電生態圈

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台灣保時捷中部地區超級快速充電站採用馳諾瓦DD系列360kW充電樁。圖／馳諾瓦提供
台灣保時捷中部地區超級快速充電站採用馳諾瓦DD系列360kW充電樁。圖／馳諾瓦提供

飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技今（16）日宣布，與台灣保時捷（Porsche Taiwan）合作擴建充電基礎設施，共同打造台灣電動車充電生態圈。雙方預計在今年底前，完成5座超級快速充電站，目標在未來兩年內，於全台建置10至12座DC超級快速充電站。

馳諾瓦科技台灣區業務副處長陳銘芳表示，此次與台灣保時捷合作，目標是在2024年前完成10到12座超級快充站建置，同時也將在台灣保時捷全台經銷點建置充電椿，讓用戶享有完整充電服務，以加速台灣電動車市場普及率與便利性。

馳諾瓦科技與台灣保時捷甫於11月初於台中霧峰及南投埔里完成兩座快速充電站設置，站間平均距離縮短至150公里內，採用馳諾瓦DD系列，充電功率達330kW，未來還能進一步擴充至360kW，訴求短時間完成充電，配有21.5吋觸控螢幕，便利直覺的操作介面，搭載彈性充電槍線管理系統。

馳諾瓦指出，今年底前將再新增三座位於國道三號所行經的新北市新店區、嘉義縣竹崎鄉，以及麗寶國際賽車場保時捷駕駛中心的超級快充站據點。馳諾瓦科技也同時打造目的地充電網路，於台灣保時捷各經銷點建置充電樁，包含最大電流達80A的AC交流慢充樁，以及DC直流快充樁，未來將持續完備全台充電網布建。

保時捷 快速充電 快充 飛宏 充電樁 電動車

延伸閱讀

保時捷電動車攜手馳諾瓦 明年拚10到12座超級快充站

新竹保時捷男6年欠牌照稅32萬元 稅務局祭「限制出境」他嚇到捧現鈔繳清

高雄名車追撞成團 計程車遭保時捷與路虎夾擊

音樂節德混血正妹遭哈馬斯綁架 以色列宣佈死亡

相關新聞

聚焦台、美市場！瓦城明年第四季將開美國首店 落腳「這州」

聚焦台灣與美國兩大市場，瓦城於美國南加州首家門店將於明年第4季開出，並鎖定5個城市進行展店規畫，在台灣市場則以取得10%...

新零售模式蓬勃發展 缺工潮加速無人化商機大爆發

後疫情時代通膨高漲，伴隨科技發展與人口結構的改變，新零售模式蓬勃發展，無人商店與自動販賣機需求水漲船高。

面積超1萬3千坪！永和大陳單元3都更案拆遷在即 今核定發布實施

位於新北永和的大陳更新單元三公辦都更案，面積超過1萬3千坪，新北市政府今核定發布實施，後續將啟動搬遷及拆除作業，未來將興...

崇越攜手台灣晶技挺淨零 啟用逾5000萬度綠電

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）跨足綠電轉供業務成績亮眼，旗下子公司「曜越綠電」，今（16）日偕同專業頻...

飛宏旗下馳諾瓦攜手台灣保時捷 打造電動車充電生態圈

飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技今（16）日宣布，與台灣保時捷（Porsche Taiwan）合作擴建充電基礎設施，共同打...

保時捷電動車攜手馳諾瓦 明年拚10到12座超級快充站

充電樁設計領先業者馳諾瓦科技今(16)日宣布，與台灣保時捷 (Porsche Taiwan) 展開充電基礎設施合作，共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。