綠建材採購度增3.52倍 在地採購百分百 麗明營造獲大獎肯定
台灣永續能源發展基金會舉辦「台灣企業永續獎」頒獎，台中市麗明營造從526家參賽者中獲選進入「永續綜合績效」的台灣百大企業，永續報告書亦獲得不動產及營造業第一類金獎。董事長吳春山表示，未來還將繼續努力，致力成為營造領域的永續典範。
麗明營造為台灣大型綜合營造廠，台中國家歌劇院、故宮南院、台中新市政大樓等都是其代表作，近日剛得標台中巨蛋工程。
台灣企業永續獎總召集人董事長簡又新說，台灣企業永續綜合績效類搭配全面性考核企業永續性及ESG績效內容，接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，以企業永續願景與策略、公司治理績效、財務經營績效、氣候治理及能源管理績效、環境永續績效、社會共融績效、供應鏈管理績效及合規或獎勵事蹟等8大評選構面進行評比。
吳春山說，麗明營造2019年投入大量的人力與資源發行企業永續報告書，依循聯合國永續發展目標，在環境、社會與公司治理面上全面盤點檢討與改進，2022年導入TCFD研擬氣候相關治理與行動，並建立減碳大數據庫，選定5類案場，記錄、追蹤各專案的碳排放量資料，以進一步設定減碳目標。
此外，也透過在地化與綠色採購，降低碳足跡落實環境保護，提升綠色建材與設備、減碳物料使用比例，打造環境共生共存的永續城市，近3年在地採購金額比例為100%，2022年承攬建案採用綠建材之採購金額較前一年度增加3.52倍。他說，這一次的獲獎，歷經940位志工評審與341位知名專家學者的認證，是實至名歸。
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