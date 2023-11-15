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波力打進空巴複材供應鏈啟動訂單移轉 明年上半年供貨

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）今(15)日宣布，集團飛機複材次結構件業務打進法國空中巴士複材製品供應鏈後，目前已啟動訂單轉移計畫(TNF)，預計明年上半年開始量產出貨。

波力集團創辦人洪進山指出，波力與國內航太龍頭漢翔（2634）是長期合作戰略夥伴，飛機複材次結構件獲得空巴供應商ID認證碼後，陸續啟動訂單轉移計畫，包括移轉需求審核；製程、工具、設備審核；零件首件開發；移轉完成、經驗學習等四階段。

目前，波力準備進入製程、工具、設備審核階段，預計明年上半年開始量產複材次結構件，並出貨給法國空巴A320系列，未來訂單預示量約有3,600架量，並在波力集團台中航太級複材研發中心專線生產，最大產量可達4,500至4,800飛機架量。

波力前三季稅後純益2.89億元、年減28.4%，每股稅後純益5.79元，獲利為歷年同期次高；10月合併營收1.47億元、年增32.2%，累計前十月合併營收16.40億元、年減2.1%，年減幅度持續收斂，並為歷年同期次高。

波力集團成立於1982年，主要從事碳纖維冰上曲棍球桿ODM專業製造，及自有品牌BONNY羽、網球拍經營銷售，為全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠。

因應冰上曲棍球桿客戶Bauer日前明確要求增產一體成型碳纖維高階球桿，自2024年1月1日至6月30日，每日提升50%，需大量備料，因此2023年第3季未分配盈餘，擬全數予以留用。

波力在台中大里設立航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，並於去年4月取得AS9100D航太品質系統認證，預計明年第1季投產。

波力表示，在航空飛機座椅碳纖維零組件市場佈局，波力大有斬獲，將切入未來20年4萬架新飛機航空座椅市場。此外也看好每隔六年，飛機內艙航空座椅還有改艙換新的剛性需求使用量將開始出籠。

據了解，目前歐美客戶已提供複材飛機座椅模具正式圖面，展開產品開發量產前的相關準備工作。法人估，波力未來在航太複材產業的發展前景可期。

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