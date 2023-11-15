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陽明海運連續三年 榮獲 TCSA 兩獎項肯定

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運榮獲TCSA「永續綜合績效類」與「永續報告類」獎項雙重肯定。陽明提供
陽明海運榮獲TCSA「永續綜合績效類」與「永續報告類」獎項雙重肯定。陽明提供

「第16屆TCSA台灣企業永續獎」 於今 (15) 日舉辦頒獎典禮，陽明海運股份有限公司（2609） (陽明海運) 連續三年參與 「永續綜合績效類」 及 「永續報告類」 評比，今年在386家參賽企業中脫穎而出，成績更加亮眼，榮獲 「台灣100大永續典範企業獎」 及 「永續報告/運輸業第1類-白金獎」 兩項獎項殊榮，並由公共事務部劉麗雯協理代表領獎。

由台灣永續能源研究基金會舉辦的 「TCSA台灣企業永續獎」 已邁入第16個年頭，今年評審團由1,281位專家學者與志工組成，且秉持客觀、公平、公正、透明的共同評選作業。

陽明海運自2021年參賽以來，在 「永續報告類」獎項持續進步，更於今年獲得「永續報告/運輸業第1類-白金獎」殊榮，顯示陽明海運對於提供利害關係人多元溝通管道、積極參與永續倡議以發揮企業影響力、量化數據展現ESG各面向執行績效、揭露氣候變遷風險評估與深化供應鏈議合成果、呈現能源消耗、溫室氣體排放與廢棄物處理之管理與減量作為等永續報告書ESG資訊揭露之完整性、可信度、溝通性深受評審團青睞，故獲得白金獎肯定。

陽明海運今年亦第二度榮獲 「台灣100大永續典範企業獎」肯定。陽明海運推動永續治理，以國際海運運輸本業出發，著重公司治理環境、推動集團誠信經營與吹哨者制度；注重風險管理與氣候變遷治理，以強化企業營運韌性；因應數位轉型趨勢推動各項e化創新服務，包含e櫃台、電子小提單、開發智能客服系統等以提供客戶一站式線上無紙化服務，從營運流程減少紙張及運輸碳排，更帶給客戶便捷及優質化服務，以強化本業服務品質及提升客戶滿意度。

針對營運船舶陸續透過船體優化、船期管控、智能船隊管理、船隊汰舊更新、壓艙水處理與生物敏感海域船舶減速等，達成碳排放強度逐年遞減並超前國際法規要求，及海洋生態保護目標；更藉由陽明海運文化基金會推動海洋文化教育，將航運知識生活化與趣味化，串聯企業與社區關係，深入在地中小學校園培養對於航運關聯知識、體驗海港的文化及關注永續海洋議題，營造社區共榮環境。

永續治理對企業是全方面的挑戰，也是企業確保未來市場競爭力及發揮正向影響力之利基，故陽明海運將參考全球永續發展趨勢，以達成2050年淨零減排、資訊揭露即時透明、公司治理持續優化、生樣多樣性維護與推動多元平等共融之職場環境等多項目標，結合本業營運策略，持續推動企業永續發展藍圖。

陽明海運 氣候變遷

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