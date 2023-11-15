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台糖釋出埔里福興溫泉區6.7公頃土地招商 廠商反應熱烈

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
埔里福興溫泉區可供興建旅館、飯店及特色賣場，預計明年公開招商設定地上權。記者宋健生/攝影
埔里福興溫泉區可供興建旅館、飯店及特色賣場，預計明年公開招商設定地上權。記者宋健生/攝影

台糖公司宣布釋出南投及台中大面積土地，今(15)日在福興溫泉遊客中心舉辦「埔里福興溫泉區及台中糖廠商業區土地開發」招商說明會，介紹基地背景資料及招商條件，吸引廠商共襄盛舉，關注瞭解土地投資開發優勢。

台糖中彰區處處長黃進添表示，埔里福興溫泉區土地總計6.7公頃，區內6.3公頃旅館區及0.4公頃商店服務區，可供興建旅館、飯店，以及特色賣場供地方農產品販售使用，預計明年辦理公開招商設定地上權，期待吸引各界廠商投資進駐。

今天到場的廠商包括清境露意絲莊園、影拾光民宿、冠月精品旅館、埔里美景民宿、墾丁四季海鮮餐廳、君合工業、南投旅館、元一國際顧問、南投縣觀光旅館協會等，反應熱烈。

埔里福興溫泉區擁有俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，設立全台唯一溫泉為主題的親子共融公園，並鄰近能高親水公園、中台禪寺、埔里酒廠等觀光景點，極具發展觀光潛力的區域，配合南投縣政府致力推動福興溫泉區發展，繁榮地方產業發展。

此外，會中亦推出台中市東區2筆共2.67公頃第二之一種商業區土地招商訊息，基地毗鄰台鐵台中車站，在鐵路高架化、大智路連通後，前後站因聯通而人潮與日俱增，視野更加開闊。

除了坐擁湖景綠意的湧泉公園、休閒舒適的綠空廊道，更有近期開幕的三井LaLaport購物中心，及豐邑建設投資開發住商大樓，人來人往的舒適生活圈未來可期，正是適合廠商投資進駐的時機。

中彰區處指出，此次推出的東區泉源段第1、第3地號土地，基地位於復興東路、樂業路與園道口，面積分別為4,090.54坪及3,984.51坪，建蔽率70%、容積率350%。

此次說明會，亦介紹位於埔里市中心的「埔里廠區」，其為原台糖副產品加工廠，現況房地將釋出活化，以促進地方發展及繁榮經濟。

中彰區處表示，藉由此次招商說明會與各界廠商先進交流，了解市場投資意向及需求，並廣納各界專業意見，彙整後製作招標文件，預計明年辦理公開招商設定地上權，期待吸引各界廠商投資進駐，攜手共創雙贏。

「埔里福興溫泉區及台中糖廠商業區土地開發」招商說明會，廠商反應熱烈。記者宋健生/攝影
「埔里福興溫泉區及台中糖廠商業區土地開發」招商說明會，廠商反應熱烈。記者宋健生/攝影

埔里 溫泉

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