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華航10度蟬聯企業永續獎 首奪台灣十大永續典範企業獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航今年首度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，由總經理高星潢（左二）率企業發展室處長張程皓（右二）等團隊出席頒獎典禮。圖／中華航空提供
華航今年首度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，由總經理高星潢（左二）率企業發展室處長張程皓（右二）等團隊出席頒獎典禮。圖／中華航空提供

2023年「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」今天（15日）發布評比結果，中華航空連續10年獲得肯定，今年更是囊括五大獎項，首度參賽即奪下「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，傲人成績領先百家企業，也稱霸台灣航空業。

中華航空表示，「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」今天舉行頒獎典禮，由立法院副院長蔡其昌親自頒獎予華航總經理高星潢，華航締造全新紀錄，摘下五項大獎。

得獎項目包括服務業唯一蟬聯2年永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共榮領袖獎」，更一舉拿下永續綜合績效類「台灣十大永續典範企業獎（服務業組）」，同時也連年獲得全球永續獎「永續報告書銀獎」。

華航指出，身為國際航空產業永續先驅者，持續為國內外各領域企業樹立標竿，永續發展成績也不斷突破自我，擁有最健全的企業環境暨能源風險管理機制，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告書、企業森林暨生物多樣性保育承諾，也連續兩年響應天合聯盟「永續飛行挑戰」。

今年「永續示範航班」更實現台灣首度添加永續航空燃油 ( SAF ) 載客飛行的創舉，結合環保旅程（ECO Travel）為全航機客貨運進行碳中和，以行動支持全球再生能源發展及轉型，積極落實淨零碳飛行；A321neo 全機隊交機飛渡作業也添加 10 % 永續航空燃油，向 2050 年淨零碳排放再邁一大步。

華航秉持「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，舉辦淨灘、植樹、志工教學、體育營隊等公益環保活動，也持續關懷弱勢與長者及扶植台灣運動健將；今年更邀請原聲合唱團及家扶基金會孩童參與公益機師體驗營，實際走訪模擬駕駛艙學習航空知識，進一步探索自己的未來，以實際行動為社會注入暖流。

華航永續亮眼表現放眼全球，連續七年榮獲「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，2022年更名列全球航空產業第一名，也七度入選富時永續指數系列成分股（FTSE4Good Index Series），更獲得2023 年S&P Global永續年鑑前 1% 最高殊榮，另也獲頒國家永續發展獎、國家企業環保獎巨擘獎等榮譽。

2023年「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」今天發布評比結果，中華航空連續10年獲得肯定，今年更是囊括五大獎項，首度參賽即奪下「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽。圖／中華航空提供
2023年「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」今天發布評比結果，中華航空連續10年獲得肯定，今年更是囊括五大獎項，首度參賽即奪下「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽。圖／中華航空提供
華航連續 10 載獲企業永續獎肯定，今年締造全新紀錄勇奪五大獎，稱霸台灣航空業，由立法院副院長蔡其昌（左）親自頒獎予華航總經理高星潢（右）。圖／中華航空提供
華航連續 10 載獲企業永續獎肯定，今年締造全新紀錄勇奪五大獎，稱霸台灣航空業，由立法院副院長蔡其昌（左）親自頒獎予華航總經理高星潢（右）。圖／中華航空提供

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