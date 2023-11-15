雙北捷運哪站漲最多？第1名在北市、5年漲36%

永慶房產集團根據實價登錄資料，分別統計台北市與新北市各捷運站點周邊房價五年漲幅前五名。其中，南港軟體園區站漲幅36%居冠，平均單價從2019年的60.3萬，上漲至2023年的82.2萬，一坪漲22萬元。

新北市則由新莊區的新北產業園區站及丹鳳站房價漲幅逾三成並列新北第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，南港軟體園區站鄰近四鐵共構的南港車站、南港展覽館及購物中心，周邊南港區經貿園區以及軟體工業園區，也吸引科技及金融產業進駐，推升周邊居住或置產的需求，也帶動房價上漲。

排名第二的台北小巨蛋站，平均單價從80.1萬元漲到106.4萬元，五年漲幅32.9%。

陳金萍表示，台北小巨蛋站位處精華地段，有不少危老改建成商辦大樓及高級住宅，加上周邊有敦化國中小等明星學區，自住、投資置產族群青睞，也有不少有學區設籍需求的家長前來置產，讓周邊房市買氣穩定，房價也有所攀升。

新北市漲幅前二名捷運站點都由新莊區拿下，新北產業園區站與丹鳳站以漲幅34%並列第一。

陳金萍說明，新北產業園區站與新莊副都心和頭前重劃區為鄰，也是環狀線及機場捷運線交會站，加上知識產業園區及重劃區帶動企業駐點以及就業人口的利多，活絡周邊房市。而房價相較於台北市實惠，吸引不少雙北民眾移居。

位在下新莊的丹鳳捷運站與機場捷運泰山貴和站相距不遠，並鄰近塭仔圳重劃區。隨著重劃區的開發持續推進，各項建設逐步到位，預期未來將吸引大量人口、產業、商圈進駐，而目前單價約落在36.2萬元左右。經濟實惠的房價與未來房市發展潛力優勢，成為不少首購族群的購屋首選區域。

另外，鄰近丹鳳捷運站的輔大捷運站，同樣受益於塭仔圳重劃區的發展，房價有明顯帶動，五年間從28.9萬元漲至38萬元，漲幅31.5%。陳金萍指出，丹鳳捷運站和輔大捷運站是大台北地區的蛋白區，房價相對較低，雖然近五年間漲幅高達3成以上，但是房價相對其他熱門地段仍屬實惠，是榜單中唯二3字頭的區域。 新北市捷運站點近5年周邊房價漲幅前五名。資料來源／永慶房屋 台北市捷運站點近5年周邊房價漲幅前五名。資料來源／永慶房屋

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