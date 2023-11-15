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去碳燃氫 讓天然氣低碳發電
中研院和台電開發「去碳燃氫」技術，配合政府非核及發展天然氣發電目標。台電昨宣布成功以混氫百分之十比率運轉發電，年底前將在興達電廠混燒，以氫氣替代百分之五天然氣估算，每年可減少超過七千噸碳排放，未來將逐步提高混氫比率並推廣到其他發電機組。目前天然氣每噸發電七七○○度，成本二萬二二二○元，收入僅二萬七九○元；去碳燃氫每噸發電四二七七度，成本一萬八一○一元，出售固態碳收入一萬九○四八元，具成本優勢。
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