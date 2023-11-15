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團客赴陸限2千人？ 旅遊業反彈
交通部日前宣布明年三月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三前天卻稱台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日兩千人為限；此說法引發旅行業界反彈，批評「一個政府、兩套說法」，造成業者困擾，政府應盡快講清楚。交通部長王國材表示，業者仍可先準備，會參考業者準備或攬客情形，規畫相關細節。
不少旅遊業者表示，交通部宣布解除明年赴陸禁團令時，隻字未提每日限額，陸委會卻橫空冒出「限額兩千人」說法，業者直批「傻眼又錯愕」，並表示商品已開賣，面對兩套說法，「要繼續賣，還是不賣」？
中華民國旅行商業同業公會全國聯合會昨發表聲明，截至目前旅行業報名三月成團赴陸，並收訂金開票的旅客至少上萬人，陸委會卻突然宣布限制每日兩千人次限額，批評政府朝令夕改、政策髮夾彎；若政策決定限制名額，已經收單的旅行社將面臨嚴重旅遊糾紛。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也說，台日來往人數相差五倍、台韓也相差兩倍以上，卻從來沒有限額，業界相當不認同陸委會的做法。
王國材解釋，陸委會提出的兩千人限額，應為今年八月公布恢復兩岸觀光的方案，還要進一步討論；業者可先準備，屆時也會找業者討論，並參考業者準備或攬客情形，規畫相關細節。
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