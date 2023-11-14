泰山：最高法院駁回景勛公司假處分抗告聲請

泰山（1218）今(14)日晚間公告，公司接獲最高法院民事裁定，駁回景勛公司定暫時狀態處分抗告聲請。

抗告人即聲請人景勛投資，代表人為泰山前董事長詹景超，相對人為泰山企業股份有限公司、劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶、陳諾樺、王添盛、蕭勝賢、黃慧萍、陳威宇（除泰山公司外，以下合稱劉偉龍等9人）。

泰山公告中提到，公司股東景勛公司向智慧財產及商業法院提出禁止劉偉龍等9人行使董事及獨立董事職權，並由原董事、獨立董事行使職權，經智慧財產及商業法院112年度商暫字第16號民事裁定駁回聲請。

景勛公司就該裁定不服向最高法院提起抗告，最高法院認原裁定，以准許景勛公司本件聲請所獲得的利益或防免的損害，並未逾相對人、股東、投資大眾因此所蒙受之不利益或損害，難認有定暫時狀態處分之必要，因而駁回景勛公司聲請，於法並無違誤，故認景勛公司提起抗告並無理由，駁回景勛公司抗告。

泰山公司財務業務如常運作，無任何影響。

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