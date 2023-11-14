聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰山：最高法院駁回景勛公司假處分抗告聲請
泰山（1218）今(14)日晚間公告，公司接獲最高法院民事裁定，駁回景勛公司定暫時狀態處分抗告聲請。
抗告人即聲請人景勛投資，代表人為泰山前董事長詹景超，相對人為泰山企業股份有限公司、劉偉龍、韓泰生、劉煌基、楊文慶、陳諾樺、王添盛、蕭勝賢、黃慧萍、陳威宇（除泰山公司外，以下合稱劉偉龍等9人）。
泰山公告中提到，公司股東景勛公司向智慧財產及商業法院提出禁止劉偉龍等9人行使董事及獨立董事職權，並由原董事、獨立董事行使職權，經智慧財產及商業法院112年度商暫字第16號民事裁定駁回聲請。
景勛公司就該裁定不服向最高法院提起抗告，最高法院認原裁定，以准許景勛公司本件聲請所獲得的利益或防免的損害，並未逾相對人、股東、投資大眾因此所蒙受之不利益或損害，難認有定暫時狀態處分之必要，因而駁回景勛公司聲請，於法並無違誤，故認景勛公司提起抗告並無理由，駁回景勛公司抗告。
泰山公司財務業務如常運作，無任何影響。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他花近百萬買房怕買在高點 網見地點安慰：以後會感謝自己
▪ 「高」不可攀！單坪價差可達百萬 民眾買樓愈買愈低
▪ 他稱年輕人「別亂花錢」5年就能買房 網一看算法傻眼：建議你去當官
▪ 環狀線通車四年 7站漲幅逾二成、這站天天成交
▪ 嘉義市3年漲兩成 在地房仲：新案坐3望4、未來還會漲
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言