邁向碳中和為國際趨勢 鋼鐵公會：需政府六大項協助

面對國際碳中和的大勢所趨，台灣鋼鐵公會已投入大量資源，協助會員廠進行低碳轉型的工作，然而，碳中和是項艱鉅挑戰，需要跨公司、跨產業、跨國的合作，同時也需要政府給予扶助與資助，台灣鋼鐵公會在整合會員意見後，建請政府給予相關業者各項必要協助。

六大協助

一、各企業都需要培植碳管理方面的人才，高雄市政府已成立淨零學院，將提供產業碳盤查、碳減量、查驗證等方面的協助，中鋼亦配合以大帶小的政策，成立碳管理輔導團，並參與產發署1+N碳管理示範團隊，目前已輔導22家業者完成碳盤查與減碳輔導。由於此項工作量龐大，需要政府給予更多人才培育方面的協助。

二、實現碳中和需要整合產官學研資源，投入長時間的前瞻創新技術研發，希望政府給予科專經費資助，以厚實技術研發能量。

三、建議政府規範公共工程、基礎建設需採用一定比例的綠色鋼品，不僅可為綠色鋼品創造需求，同時亦可展現政府遵循國際低／零碳趨勢的決心。

四、實現碳中和需要高昂的資本支出，進行既有設備的整改，建議政府給予相關業者租稅優惠、投資獎勵等政策誘因，以減輕廠商資本支出負擔。

五、為避免衍生碳洩漏的問題，建議政府建立進口鋼品碳足跡驗證登錄之機制，以防止低價高碳排鋼品輸入國內，造成劣幣逐良幣的不公平競爭。

六、碳中和是挑戰也是機會，建議政府對於低碳、綠色新興產業，給予政策面扶助，以協助產業創造綠色低碳的新商機。

日韓低碳轉型措施

政府在低碳轉型方面所提供的協助，可用同為我國鋼品競爭者的日、韓政策作為借鏡。日本內閣府於2023年2月通過GX實現基本方針(Green Transformation,綠色轉型，簡稱GX)，規劃由政府發行總值為1,400億美元的GX經濟轉型債券，為全球首創以政府層級發行的經濟轉型債券，用以支持企業進行減排，此債券對民間企業不易進行投資的項目(如創新技術)提供充沛資金，並優先援助具備高度競爭力且對經濟成長有助益之減排目標。

日本地方政府目前不僅尚未對鋼鐵業課徵碳排放稅，甚至更協助業者推動氫能冶金的核心技術研發、綠色鋼材的量產與定價，並提供減碳設備的投資等，以提升減碳成效。

有鑒於實現碳中和需要大量資金、設備以及研發配合，現行制度仍有不足之處，日本鐵鋼連盟遂積極向政府爭取優惠稅制，包括擴大協助與碳中和相關的設備投資與研發，建構符合政府脫碳策略之相關稅制，包括原料用途的煤炭之免稅等措施。

為協助鋼鐵業應對CBAM施行帶來的外銷風險，韓國產業通商資源部於2023年1月成立由產官學研專案小組，共同參與鋼鐵產業減碳。韓國政府更推出2,097億韓圜(約1.59億美元)規模之預算，用於提升電力效率、氫還原煉鋼設計開發等技術升級，同時也提出建構完整的廢鋼產業鏈、提升低碳排鋼材附加價值、開發碳捕捉與儲存利用之基礎建設用鋼國產化等政策，以鼓勵鋼鐵業者積極減碳。

在韓國環境部方面，則是通過擴大碳排放量檢測、認證機構、開發國際標準等方式，支援業者在碳足跡項目之測定、報告、驗證，以利與國際標準接軌。

有鑒於日韓政府對於鋼鐵業者的大力支持，為維護我國鋼品及鋼鐵業者在未來國際市場上的競爭力，希望政府能夠提供鋼鐵業者在減碳方面的必要政策與經費協助，以因應未來國際減碳趨勢下的市場挑戰。

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