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北市地段燙金瘋改建 前三季拆了1,650戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

根據內政部統計月報資料顯示，今年前三季拆照數量達到4,725戶，年增率約9%，若以區域來看，拆最多的是台北市，前三季拆除1,650戶，已經是其他五都的總和，對比台北市目前危老核准量已達884件，政府也積極推動老宅改建，北市改建風潮仍持續不斷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，相較北市以外有許多新興重劃區可供開發，台北市都市發展飽和，只能透過將舊建物打掉方式才能取得興建土地，所幸台北市的地價與房價較高，老舊建物的土地含金量高，具有整合開發的效益，加上中央與地方政府都積極推動都更與危老改建，因此北市統計也是拆照核准量最大的區域，光一個北市就抵過其他五都。

統計顯示，今年前三季全國核發拆照數量4,725戶，年增約9%，有機會挑戰全年6千戶，約從2020年開始每年核發的拆照數量就維持約6千戶。

若以區域來看，今年前三季北市核發拆照1,650戶，其餘五都共核發拆照1,673戶，數量第二高的是新北市677戶，台中市則有368戶，主要還是其他區域都市不斷向外擴張，重劃區的興建開發成為主流，不像台北市需要小面積慢慢地整合。

曾敬德表示，台北市老宅改建時間是最好的催化劑，當住戶的房子越來越老，發現住家附近開始有鄰居在改建，也會增加參與的意願，而政府即使政策與程序上不斷改善，甚至給予較大方的容積獎勵，但最終還是要回到屋主與地主的共識上。

不過近年北市危老遇到一些瓶頸，過去兩年造價大幅上揚，對於小面積開發成本增加更為明顯，目前已經出現零星推動不順的狀況。

資料來源/信義房屋
資料來源/信義房屋

重劃區 老宅

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